Horoskop na středu 7. července: Osudovou lásku máte na dosah ruky

Beran

Hvězdy přichází s novými možnostmi vydělávání. Zřejmě dostanete vynikající nápad, který se vám podaří zhodnotit. Může to být na výletě, tak mějte připravený poznámkový blok, abyste si jej mohli případně zaznamenat na později.

Býk

Rádi si vyhodíte z kopýtka? Jste požitkáři každým coulem a co přitahuje vaše smysly, tomu jen těžko odoláte. Je tedy na řadě utrácení bez kontroly, ale hvězdy varují! Nějaké omezení byste si měli uvědomit, než utratíte víc, než si můžete dovolit.

Blíženci

Dnes se ve vašem znamení uvelebuje Venuše ve Lvu a vyhlašuje měsíc ve jménu lásky a zvýšené přitažlivosti. Jste výborně naladěni, zvídaví a hraví, přičemž z vás vyzařuje kouzlo lahodící nejednomu oku. Máte v lásce na růžích ustláno, tak si to užívejte!

Rak

Máte viditelný talent na objevování skrytých zdrojů peněz. Peníze se usídlily ve vaší hlavě a tvůrčím způsobem je můžete rozmnožit. Investice se jeví jako úspěšné, můžete i riskovat nebo přemýšlet o samostatné výdělečné činnosti.

TAROT DOVOLENÉ

Personalizovaný výklad kartářkou, sami si vytáhněte 5 karet! Tarot vám řekne vše o vaší dovolené a o možných komplikacích na vašich cestách.

Lev

Dnes nemáte svůj den, milí Lvi. Snažte se nediskutovat příliš se svými blízkými a důsledně dělat jen to, co máte opravdu velmi rádi. Hvězdy nezakazují ani aktivní odpočinek, tak nevěšte hlavu!

Panna

Dnes se vaše pozornost obrací k rodině a domácím záležitostem. Hvězdy vám ale připravují střídání nálad. Jste hodně čilí a máte elánu na rozdávání, chcete toho však stihnout co nejvíce, a to může přinést do domácí atmosféry napětí. Nic nepřehánějte!

Váhy

Hvězdy vám dnes dovolují více utrácet. Ne že byste na to čekali s nadšením, protože peníze vás moc nezajímají, ale rozhodně je příjemné, že na výletě nebo dovolené nemusíte stále počítat a kontrolovat, jestli jste náhodou nepřekročili rozpočet.

Štír

Dnes se Venuše vymanila z napěťové opozice a dává vám opět svobodně vydechnout. Vaše pole lásky je připraveno k úspěšnému tažení! Váš sexappeal je vlivem hvězd nepřehlédnutelní, jste přitažliví, magnetizující a nepotlačujete zvýšené sexuální touhy.

KOLÁČKY ŠTĚSTÍ

Oblíbené čínské koláčky v digitální podobě. Ochutnejte a nechce si říct nějaké moudro!

Střelec

Už dlouho čekáte na osudovou lásku? Jste od přírody obětaví a nejvíc vás potěší, pokud vidíte, že jste udělali šťastné ty, jež milujete. Už míň se ale staráte o svůj blahobyt. Myslete na to. Uvidíte, že to, co jste přáli jiným, brzy přijde k vám.

Kozoroh

Také vás se dnes, milí Kozorozi, rozhodla Venuše ve Lvu ignorovat. Do partnerského soužití se tedy mohou začít vkrádat konflikty a nedorozumění. Mějte na paměti, že je to jen a jen postavením hvězd a vašemu vztahu přece nemohou poťouchlé hvězdy ublížit.

Vodnář

Láska se stává alfou a omegou dnešního dne. Vyzařuje z vás něco tak krásně a nepokojně svůdného, že vás nelze jen tak přehlédnout. Pokud jste singl, máte možnost se seznámit s někým velice příjemným. Zadaní se rozplývají v záplavě sounáležitosti.

Ryby

Dnešní putování Venuše vám přináší ohňostroj vzrušujících a smyslných chvil. Vaše touha po milostných zážitcích stává povodní, kterou nelze jen tak lehce zastavit. Jste nabiti vášněmi a také možnosti k intimnímu vztahu se množí jako houby po dešti!