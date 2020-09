Horší výsledek, než se čekalo! Česká ekonomika se rekordně propadla

Negativní vývoj HDP byl způsoben především poklesem zahraniční poptávky důsledkem koronavirové krize. Nejvíce byla zasažená odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.



Naopak se poměrně dařilo odvětví informačních a komunikačních činností, které zaznamenalo dokonce růst o 1,1 %. "IT sektor těžil z přesunu výrazné části ekonomiky i její poptávky do online sféry. Ta navíc získala na atraktivitě i ze zdravotních důvodů, neboť umožňuje ekonomickou aktivitu z velké části bez osobního setkávání lidí, při němž samozřejmě stoupá riziko nákazy onemocněním Covid-19," vysvětlil Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády (NERV).



Podle zpřesněného odhadu kleslo HDP mezičtvrtletně o 8,7 % a meziročně o 11 %. Předběžný odhad byl 8,4 % a 10,7 %. Nová data podle ekonomů prokázala silně negativní vliv restriktivních opatření proti šíření koronaviru na vývoj hospodářství.



Vláda v březnu přijmula přísná opatření, kterými se snažila zabránit šíření koronaviru. Kvůli tomu byl značně omezen volný pohyb osob a cestování, podnikání, kultury a dalších aktivit. Mnoho podniků tak muselo zavřít, nebo chyběli zaměstnanci ze zahraničí.

To nejhorší máme podle ekonomů za sebou

Ekonomové jsou ohledně dalšího vývoje české ekonomiky optimističtí. "To nejhorší již máme za sebou. Situace by se v následujících čtvrtletích měla zlepšovat. Celkový pokles našeho hospodářství za letošní rok by se měl pohybovat kolem úrovně 7,5 procenta,“ řekl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle ekonomů se ale naopak zhorší nezaměstnanost, která zatím klesla meziročně jen o 1,9 %. K udržení vysoké zaměstnanosti pomohla podle Křečka vládní opatření, která se však podepisují na rychlém růstu schodku státního rozpočtu.