Hygienici uzavřeli 21 obcí na Olomoucku! V Česku je 298 nakažených koronavirem

Hlavní události



- Na Olomoucku je uzavřených 21 obcí kvůli obavám z šíření koronaviru



- Přes noc přibylo v České republice pět nakažených



- Česká vláda vydala omezení pohybu na našem území, které platí od dnešních 00:00. Zakázaný je volný pohyb lidí, doporučená je práce na dálku

- Celosvětově se koronavirem infikovalo nejméně 153 tisíc lidí, nemoci podlehlo více než 5700 nakažených



Desítky tisíc lidí na Olomoucku nesmí opustit své obce. Platí i zákaz vstupu na toto území. Krajští hygienici od pondělní třetí hodiny ranní uzavřeli celkem 21 obcí včetně Uničova a Litovle.



"Vzhledem k výraznému rozšíření koronaviru v této oblasti hrozí závažné rozšíření nákazy z ohniska, proto je nezbytné zakázat pohyb fyzických osob v rámci těchto katastrálních území,“ uvedla krajská hygienická stanice.

On-line reportáž Šíření koronaviru Olomoučtí hasiči v souvislosti s šířením koronaviru zakázali návštěvy ve všech prostorách HZS Olomouckého kraje a zrušili úřední hodiny. Bojujeme proti koronaviru. Ráno v sedm hodin jsme odletli do ny pro potebn rychlotesty. Vrtme se co nejdve. pic.twitter.com/z1g9lTyk99 — Armda R (@ArmadaTweetuje) March 16, 2020 V České republice bylo prozatím na přítomnost koronaviru testováno 5068 osob, počet nakažených k dnešnímu ránu je 298. Na svém webu to uvedlo Ministerstvo zdravotnictví.

Obyvatelé, kteří bydlí jinde a oblast chtějí opustit, budou muset na 14 dní do karantény. Nařízení platí do odvolání, ale nejméně do 30. března.

"Do města není nikomu umožněn přístup s výjimkou řidičů zásobovacích vozidel, zdravotníků, policistů nebo hasičů. Výjimku mají i lidé s trvalým bydlištěm mimo Uničov, kteří v Uničově pečují o své blízké. Každý, kdo je oprávněn do města vstoupit, bude na kontrolním stanovišti vybaven ochrannými prostředky," uvedl starosta Uničova Radek Vincour (ODS).

Podle nejnovějších informací je v České republice 298 infikovaných koronavirem, přes noc přibylo pět nakažených.