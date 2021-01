Inaugurace Bidena krok po kroku: Řada novinek a neúčast Trumpa

Inaugurace nastupujícího amerického prezidenta Joea Bidena se odehraje ve Washingtonu 20. ledna. Celou inauguraci budete moci živě sledovat v tomto článku. Níže zjistíte, co taková inaugurace obvykle obnáší a jak po sobě následují jednotlivé ceremonie.

Hlavní události a ceremonie inaugurace

- inaugurační procesí nastupujícího prezidenta a viceprezidenta z Bílého domu na Kapitol



- u západního křídla Kapitolu je připravené pódium, kde napřed viceprezident a pak prezident složí přísahu



- slavnostní odchod bývalého prezidenta a viceprezidenta



- inaugurační oběd v Kapitolu, jehož se zúčastní nova hlava státu, viceprezident a další hosté



- od Kapitolu směrem k Bílému domu odchází slavnostní procesí

Největší letošní změny a události



- nezúčastní se odstupující prezident Donald Trump



- obvykle se k inaguraci připraví na 200 tisíc vstupenek, letos ale bude inagurace bez veřejnosti

- speciální 90minutový večerní pořad Oslavujeme Ameriku, při němž vystoupí hvězdy showbussinessu







Dvacátý dodatek americké ústavy určuje zahájení prezidentského období, a to od poledne 20. ledna následujícího po volbách. Každý prezident musí složit slavnostní přísahu před tím, než se ujme úřadu. Pokud 20. leden připadá na neděli, tak nastupující prezidenti skládají přísahu ten den jen v malém okruhu představitelů státu, pak je ale naplánovaná i veřejná inaugurace.



Před Joem Bidenem složilo přísahu 45 prezidentů při 72 příležitostech. Ne vždy se ale přísahalo u Kapitolu, v několika případech to bylo přímo v Bílém domě či na jiných místech Washingtonu, ale také mimo hlavní město. Například George Washington při úplně první inauguraci přísahal v New Yorku 30. dubna 1789, při druhé inauguraci zase ve Filadelfii. Viceprezident Lyndon Johnson složil přísahu na palubě Air Force One na dallaském letišti 22. listopadu 1963 po atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho.



První inaugurace se v Kapitolu odehrála 4. března 1801, kdy do úřadu nastupoval Thomas Jefferson. Prezidentské funkční období až do roku 1933 začínalo 4. března, v tento rok bylo poprvé přesunuto na leden. Inaugurační ceremoniál je ale v podstatě stejný již od roku 1837. Členové senátní Styčné komise Kongresu pro inaugurační ceremoniál (JCCIC) ,kteří celou inauguraci organizují, doprovodí nastupujícího prezidenta, viceprezidenta a jejich rodiny ke Kapitolu v takzvaném inauguračním procesí.

Inaugurační procesí



Většina prezidentů na Kapitol jela kočárem, později autem. Výjimkou jsou Thomas Jefferson a Andrew Jackson, kteří šli pěšky, či William Henry Harrison, který jel na bílém válečném koni.



Cílem procesí je inaugurační pódium u západního křídla Kapitolu. S výstavbou pódia se začalo již koncem září loňského roku. Na podrobnosti ohledně výstavby pódia se můžete podívat ve videu níže. Součástí výstavby pódia je obvykle také ceremonie při zatlučení prvního hřebíku, která ovšem byla loni zrušena.

Podívejte se, jak se staví pódium pro inauguraci amerického prezidenta:

Slib viceprezidenta a prezidenta



Důležitou součástí inaugurace je slavnostní slib prezidenta a viceprezidenta na pódiu. Jako první přísahá viceprezident. Prezident skládá přísahu do rukou předsedy Nejvyššího soudu Spojených států.



Text přísahy předepisuje ústava. "Slavnostně přísahám, že budu čestně vykonávat funkci prezidenta Spojených států a podle svých sil budu zachovávat, střežit a bránit ústavu Spojených států," zní přísaha (oficiální překlad americké ambasády v České republice). Následuje inaugurační projev (inaugural address) nového prezidenta, ve kterém mluví o svých budoucích plánech a politice.

Inaugurační projev



Nejdelší inaugurační projev pronesl William Henry Harrison v roce 1841, skládal se z 8445 slov. A to se mu pravděpodobně stalo i osudným. Při jeho proslovu panovalo studené, deštivé počasí. Harrison zemřel o měsíc později na zápal plic, který si zřejmě uhnal dlouhou dobou, kdy byl vystavený nepřízni počasí.

Slavnostní odchod končícího prezidenta



Po ceremoniální přísaze a proslovu slavnostně odchází minulý prezident a první dáma. Nový prezident a viceprezident je doprovodí ven opačnou stanou budovy Kapitolu, než stojí inaugurační pódium, tedy východním křídlem. Vojenským kordonem napřed vyjdou viceprezidenti, poté prezidenti. Prezident opouštějící úřad s chotí pak obvykle odletí vrtulníkem.

Inaugurační oběd



Nový prezident a viceprezident se pak vrací na inaugurační oběd. Ještě před jídlem v okruhu členů Kongresu v Prezidentském pokoji v Kapitolu prezident slavnostně podepíše první nominace, případně memoranda a další dokumenty. Toto patří mezi nejmladší zvyklosti, poprvé tak učinil prezident Ronald Reagan v roce 1981.



Inaugurační oběd tradičně pořádá JCCIC. Tradice sahá až do roku 1897, v současné podobě funguje od roku 1953. Před tím bývalo zvykem, že po složení slibu odjeli oba prezidenti zpět do Bílého domu, kde oběd pro nového prezidenta organizovali odcházející prezident a první dáma. Po obědě pak společně sledovali přehlídku.



Kromě prezidenta, viceprezidenta, jejich rodin, JCCIC a senátorů se v současnosti inauguračního obědu účastní i další pozvaní hosté. Obvykle se hoduje na jídlech typických pro stát, odkud pochází prezident a viceprezident, nesmí chybět ani proslovy, předávání darů a přípitek nové administrativě.

Slavnostní přehlíka



Po inauguračním obědu vyjdou prezident a viceprezident před Kapitol, kde na ně čekají zástupci ozbrojených složek. Následně odchází a odjíždí procesí slavnostních regimentů, veřejnosti, kapel a alegorických vozů po Pennsylvania Avenue směrem k Bílému domu. Prezident, viceprezident, jejich rodiny a hosté pozorují přehlídku. Tato část inaugurace patří mezi Američany mezi nejoblíbenější.



Její historie sahá až k první inauguraci George Washingtona. K němu se při cestě do New Yorku ke složení slibu postupně přidávali členové milicí z obcí, kterými projížděl. V New Yorku jej pak doprovázela i armáda, členové vlády a Kongresu, stejně tak jako významní občané města.



První oficiální přehlídku zorganizovali pořadatelé v roce 1809, kdy do úřadu nastupoval James Madison. Černoši se průvodu poprvé zúčastnili v roce 1865 při druhé inauguraci Abrahama Lincolna, jednalo se o vojáky a členy African American Odd Fellows a afroamerických zednářů. Od roku 1873 se klade větší důraz na procesí, které z Kapitolu odchází, než na to, které tam míří na začátku dne.

Inaugurace Joea Bidena



Letošní inaugurace bude zvláštní tím, že ulice nebudou lemované houfy přihlížejících. "Zvolení nastupujícího prezidenta Bidena a nastupující viceprezidentky Harrisové bylo historickým okamžikem a uvědomujeme si, že mnozí Američané chtějí inauguraci navštívit osobně. Prioritou je ale bezpečnost. Kvůli pandemii jsme museli omezit přítomnost účastníků, zároveň ale přinesla možnost uctít naši demokracii inovativním způsobem, takže Američané napříč zemí mohou inauguraci sledovat z domova," prohlásila senátorka Amy Klobucharová.



Za normální okolností je pro přihlížející připraveno 200 tisíc vstupenek, letos se ovšem osobně zúčastní jen členové Kongresu, přičemž každý z nich si může přivést jednoho hosta. Vše ale bude detailně zachyceno tak, aby bylo možné vše sledovat v televizi či on-line. Další výjimkou bude neúčast Donalda Trumpa . Viceprezident Mike Pence by se ale zúčastnit měl.



Letos se také podle portálu Politico připravuje večerní televizní inaugurační speciál. Ten bude vysílaný na většině kanálů, na některých i živě. Program nazvaný Oslavujeme Ameriku má trvat hodinu a půl, uvádět jej má herec Tom Hanks, součástí budou vystoupení Demi Lovato, Justina Timberlakea, Anta Clemonse nebo Jon Bon Joviho. Přímo při inauguraci zazpívají Jennifer Lopez a Lady Gaga.

Po násilnostech ve Washingtonu, kdy protestující pronikli i dovnitř Kapitolu, na místo dorazila Národní garda. Ta nyní celou oblast hlídá. Ve Washingtonu je celkem 20 tisíc vojáků, při dalších nepokojích mají povolení použít zbraně, informoval portál U.S. News.

Náklady na inauguraci zřejmě přesáhnou 45 milionů dolarů, což je téměř miliarda korun. Původně měly být náklady o deset milionů dolarů nižší, jejich nárůst byl způsobený nepokoji kolem prezidentských voleb, uvedl portál Washington Post.

INAUGURACI JOEA BIDENA BUDETE MOCI ŽIVĚ SLEDOVAT V TOMTO ČLÁNKU.