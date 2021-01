Index rizika PES se počítá jinak, lidí ale nově vidí méně informací!

Ještě v úterý se mohl každý, kdo se proklikal na stránku věnovanou systému PES, podívat, jaký je index rizika pro celou ČR, pro jednotlivé kraje i okresy. A mohl zároveň sledovat, jak se jeho hodnota v čase vyvíjí.

Nyní je všechno jinak. Po zavedení systému PES verze 2.0 dva ze tří grafů z webu ministerstva zdravotnictví zmizely a zůstal pouze ten ukazující stav v celé ČR. Lidé už tak jediným pohledem nezjistí, jak si vede jejich kraj či okres.

"Vývoj indexu rizika v čase se nově (od 6. ledna) vizualizuje pouze pro celou ČR, data popisující vývoj indexu rizika na úrovni krajů a počty pozitivních na úrovni okresů jsou k dispozici ke stažení," píše se na stránce.

Po rozkliknutí si zájemci o informace můžou stáhnout obří tabulku, která obsahuje závratné množství dat, není opatřená vysvětlivkami a například pro okresy končí údaji z 23. prosince.

Redakce TN.cz se s dotazy, proč tabulky s indexem rizika pro kraje a okresy už nejsou k dispozici, jak mají lidé nyní postupovat, když se chtějí dostat k čerstvým datům a zda jsou někde k nahlédnutí aspoň tabulky s údaji do 5. ledna, obrátila na tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví. To na otázky neodpovědělo a odkázalo na Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Ministr Jan Blatný (za ANO) byl v diskuzním pořadu TN.cz Napřímo sdílnější. "To je záměr, který ale není snahou upřít lidem tuto informaci. Ale ve chvíli, kdy je jedním z důležitých parametrů nákaza v nemocnicích, tak by nebylo správné provádět toto hodnocení na malé správní celky," tvrdí Blatný. Prý by to mohlo vést k neadekvátním interpretacím.

Poslechněte si, jak ministr změnu obhajuje:

Šéf ÚZIS Ladislav Dušek v úterý změnu výpočtu indexu rizika vysvětloval na tiskové konferenci ministerstva. Spočívá v tom, že nově už se nepoužívá parametr relativní pozitivity testů, který se výrazně liší u PCR a antigenního testování.

Na jeho místo nastupuje nová veličina - podíl hospitalizovaných s covid-19, kteří byli diagnostikováni až v nemocnici. "Tento nový parametr jako indikátor záchytu nakažených silně souvisí s virovou náloží v populaci, a odráží prediktivně její zdravotní dopad. Ostatní parametry indexu rizika zůstávají beze změny," vysvětlil Dušek.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý také avizoval do budoucna úpravu tabulky s opatřeními, která také patří do systému PES. Řekl, že počítá s tím, že opatření nově vyjdou víc vstříc lidem s čerstvým negativním testem či těm naočkovaným na covid. Ti by tak mohli dříve sportovat nebo se dostat na kulturní akce.

Poslechněte si úterní tiskovou konferenci ministerstva zdravotnictví: