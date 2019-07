V tomhle kempu mají i letní kino! Našel inspektor nějakou chybu?

Prázdninový inspektor si tentokrát posvítil na kemp v Nedamově u Dubé na Českolipsku, na který ho upozornil jeden z diváků. Inspektor dělal, co mohl, aby našel nějaké nedostatky. Podívejte se, jak to dopadlo.

"Dobrý den, tohle je přepadovka," hlásil prázdninový inspektor, kterého tentokrát ztvárnil reportér Ivan Berka. Vydal se do kempu v Nedamově, který leží kousek od Máchova Jezera. Autem hodinku z Prahy či Liberce, dvě pak z Plzně nebo Hradce Králové.

Dřevěné moderní chatky z výšky vypadají jako včelí úly. Pobyt v kempu je navíc tzv. za lidovou cenu. "Děti jsou dole, dospělí nahoře. Nikdo neotravuje, paráda," pochvaluje si návštěvnice kempu.

Tříčlenná rodina Kořánových jezdí do Nedamova už 25 let. "My jsme tu na týden a platíme 3600 korun," uvedl Jindřich Kořán. "Na lůžko 230 korun, pro rodinu to je za 1000 korun na noc. Malý stan stojí 60 a velký 110 korun," sdělil provozovatel kempu Miroslav Hliňák.

V kempu je přírodní koupaliště s vodou aktuálně vhodnou ke koupání. Můžete si tu i zarybařit a co ulovíte, si můžete vyudit. Samotná lokalita má strategické umístění v blízkosti několika hradů. "Kokořín, Houska, Bezděz," vypočítala Ivana Kořánová.

Nedaleko je dokonce i ionosférická observatoř s obřími anténami schopnými zachytit signály družic. Ale ten největší magnet je letní kino u vody. "Někteří lidé, kteří jsou tady poprvé, říkají 'to není možný, oni maj letní kino'," smál se Hliňák.

Kemp si zamilovala i zpěvačka Eva Pilarová. "Bude u nás slavit osmdesátiny. Spousta kapel, dárky, oslava. Nedaleko má chaloupku a k nám jezdí furt. Má to tady ráda a my ji," prohlásila Libuše Jirsáková z kempu Nedamoc.

V umývárnách jsou tři toalety, tři sprchy a převlékárna. "A protože jsem byl na vojně, vím, kde se špína má hledat. Ale dopadlo to výborně," potěšil prázdninový inspektor.

Nedamovský kuchař vaří výhradně česká jídla. "450 jídel denně. Asi pět hotovek, smažený i ryby. Vejdou se do stovky," popsala další pracovnice kempu Jindřiška Holounová.

Kdo chce, může si i vařit a péct ve společné kuchyni. "Máme tady lednici, mrazák, mikrovlnku, varné konvice, nádobí," vypočítala Jirsáková.

Hledat v Nedamově nedostatky, to byla tentokrát opravdu těžká práce. Nedá se jinak, je to zasloužené zlato.