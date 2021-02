Itálie otevřela kavárny a restaurace! Rozvolňování chystají i další státy

Zaplněné ulice měst a kavárny provoněné čerstvou kávou. Lidé v některých částech Itálie si poprvé od Vánoc připomněli život před pandemií. "Úžasné. Nemohli jsme se dočkat. Podívejte, první ráno po dlouhé době, kdy si můžeme dát s tatínkem cappucino v restauraci," říká nadšeně zákazník italské kavárny.

Radost mají i majitelé otevřených restaurací, obávají se ale zhoršení situace a dalšího zavírání. "Několik dní jsme se na otevření připravovali, pekli jsme sušenky, pizzy a sendviče. Ale už třikrát se nám stalo, že nám slíbili, že můžeme otevřít a pak nás zase zavřeli. Tohle je naposledy, kdy tomu dávám šanci. Jestli nás opět zavřou, tak už neotevřu," říká majitelka italské restaurace.

Kromě restaurací a kaváren mohli lidé vyrazit také za kulturou. Své brány totiž po dlouhé době otevřely památky jako třeba Koloseum, Forum Romanum nebo muzea ve Vatikánu. "Takovou příležitost vidět muzeum liduprázdné budeme mít jen jednou za život. Myslím, že teď je ten správný okamžik jít sem na návštěvu. Jsem opravdu šťastná, že bude znovu otevřené," komentuje australská turistka Julia Lammerová.

Itálie se nově rozděluje do barevných zón podle síly epidemie. Většina regionů je aktuálně ve žluté, která umožňuje otevřít bary a kavárny do pěti hodin odpoledne. V oranžové zóně zůstávají regiony Apulie, Sardinie, Sicílie, Umbrie a Jižní Tyrolsko. V nich mohou podniky vydávat občerstvení pouze z výdejního okénka. V celé zemi platí od 10 hodin večer do 5 do rána zákaz vycházení.

Opatření se uvolňují také v Polsku. Lidé můžou vyrazit do obchodních center, muzeí a galerií. Zrušit některá opatření se od příštího týdne chystají také třeba v Nizozemsku nebo Rakousku.