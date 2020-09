Nevím, jak bude v září, kapacita lůžek je dostatečná, říká Andrej Babiš

Andrej Babiš se ve středu pro televizi Nova vyjádřil, že co se týká koronaviru, je důležité hledět především na smrtnost a počet lidí v nemocnicích. “V první vlně jsme měli 450 lidí v nemocnicích. Co se týče smrtnosti, jsme na tom velice dobře. Izrael a Singapur jsou na tom podobně,” uvedl Babiš.

Premiér dále řekl, že v případě, že by se počet lidí, kteří potřebují nemocniční péči, zvýšil, tak je Česko připraveno. “Určitě máme dostatek kapacit. Tým profesora Černého tyto kapacity sleduje, jsou volné. Opakuji, že v první vlně jsme měli asi 450 lidí v nemocnici. Každý den mluvím s primářkou Nemocnie na Bulovce,” dodal Babiš.

Podle premiéra se virus mění, a tak není možné určit, jaká bude v září v Česku situace. “Nejohroženější jsou lidi od 50 do 60 let s cukrovkou. Šedesát procent lidí je naprosto bez symptomů. Je to o solidaritě se starší generací,” vysvětlil premiér.

Anketa Souhlasíte s tvrzením, že si Česko vede dobře? Ano 15 15 hlasů Ne 85 86 hlasů Hlasovalo 101 lidí.

Andrej Babiš dále uvedl, že nevidí sebemenší důvod k obnovení krizového štábu. S tímto návrhem přišel ke konci července ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda se prý nyní řídí podle Rady pro zdravotní rizika.