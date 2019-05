Jak chtějí Piráti dobýt Evropu? Odpoví předseda strany Bartoš

Dalším hostem předvolební debaty na TN.cz s šéfy politických stran bude předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Moderátor Jaroslav Brousil s ním probere nejen současnou politickou situaci, ale hlavně to, jak chtějí Piráti uspět ve volbách do Evropského parlamentu a co chtějí v Bruselu prosadit. Rozhovor začíná na TN.cz v 17:45.