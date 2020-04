Je čas na vzpouru davů, hřímá Václav Klaus. Co na to Hamáček a další?

Velmi tvrdě se do zavedených opatření a kroků české vlády pustil exprezident Václav Klaus. Doslova řekl, že zatímco teď jsou Češi v "odmlouvací" fázi, po ní by mohla dorazit vzpoura davů. Jeho slova nezůstala bez odezvy.

"Druhou fázi prožíváme právě teď. Lidé se daleko více osmělují a říkají - tohle ne. Řada medicínských odborníků se osměluje říci, že principiálně nesouhlasí s řešením, které propaguje pan profesor Prymula a lidé kolem něj. Pokud první fáze (přijetí kroků vlády) byla březnová, druhá dubnová, tak třetí, květnová fáze už by měla být vzpoura davů. Lidé už by opravdu měli říct dost, a je načase, aby to řekli," nebere si Václav Klaus v rozhovoru pro Novinky servítky.

Sám ale neví, kdo by měl takovou vzpouru organizovat. Politické strany to podle něj nebudou, ale mohou se toho chopit inciativy zdola. "Další fáze by měla být aktivnější forma sdělení občanů naší politické věrchušce, že takhle už ne," zamýšlí se Klaus.

Zároveň nevyloučil, že by v čele takového hnutí mohl stanout on. Ale asi ne sám. "Já to vůbec nevylučuju, nebráním se, ale chtělo by to kolektivnější vedení," míní exprezident.

Česko podle něj směřuje k manifestacím v ulicích, které jsou ovšem v nouzovém stavu zakázané. "Ve stanném právu se na demonstrující střílí. Měli bychom si vyjasnit, jak to s námi vláda zamýšlí," tvrdí Klaus.

"Nevím, jestli jsou roušky opravdu tou geniální obranou. Já to v nich ještě chviličku přežiju, ale myslím, že už dlouho ne. Ale jestli přežije naše společnost jako celek a jestli to přežije její ekonomika, to mám strach, že ne. Právě proto musí mít vláda schopnost pružně zareagovat," předpovídá Klaus.

Jeho slova nezůstala bez odezvy. Ostře se proti nim vymezil například ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

"Drtiv vtina svtovch politik bere hrozbu koronaviru vn a naslouch doporuen odbornk. Pak je zde mal skupina tch, kte hrozbu bagatelizuj. Jsou v n Lukaenko, Bolsonaro, Kim ong Un, Berdymuchamedov a po dneku i Vclav Klaus. — Jan Hamek (@jhamacek) April 22, 2020

Diskutující pod tweetem se ovšem postavili spíš na stranu Václava Klause. "Nezapomněl jste na Vládu ČR? Ta odborníkům taky moc nenaslouchá," rýpl si jeden.

"Promiňte, ale pokud si přečtu, co Klaus říká, musím dojít k závěru, že je to právě naopak. Je to Klaus, kdo před následky koronaviru varuje, a je to vláda, která je soustavně bagatelizuje," píše další diskutér.

Se svou pomyslnou troškou do mlýna přispěchal i bývalý premiér a expředseda ODS Mirek Topolánek. "Čtu, podtrhávám si, nesouhlasných vlnovek minimum. Ten Klausův potenciální dav odpovědných, který nechce zbídačenou a extrémně zadluženou budoucnost, cestu do otroctví, se ale dost kryje s lidmi na Letné. Stačí jen málo - spojit to," zafilozofoval si.

"Kritika vlády je důležitá, ale pojďme ji vrátit ze sféry postapo(kalyptických) fantazií zpět na zem. Jinak tu kritiku nikdo nebude brát vážně. A to by byla nevýhra," zamyslel se pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

