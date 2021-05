Bělorusové letadlo podle expertů unesli. Zadržený novinář natočil video

Ve 12kilometrové výšce a v rychlosti přes 850 kilometrů v hodině obdržel kapitán od řídicí věže informaci, že se na palubě nachází výbušné zařízení. Boeing 737 letěl v tu chvíli ještě nad Běloruskem na pravidelné lince z Athén do litevského Vilniusu.

"V ten moment nevíte, co se děje. Nevíte, jestli je zpráva, že máte na palubě bombu, pravdivá, nebo ne, kde je, jak se může aktivovat. V té chvíli jediný cíl a zájem je dostat letadlo bezpečně na zem," popsal televizi Nova pilot Marek Černoch, který létá se stejným strojem.

Bělorusko donutilo pilota společnosti Ryanair v neděli pouhých 83 kilometrů před cílovou destinací nouzově přistát v Minsku.

Přesně v 11:48 středoevropského času zahájil pilot za doprovodu stíhačky MiG-29 nouzové klesání a za necelých 23 minut letadlo dosedlo na dráhu v Minsku. Po dobu sedmi hodin byli cestující i letadlo podrobeni důkladné prohlídce.

"Jedná se o situaci, kdy se zakročuje proti civilnímu letadlu. Pilot musí poslechnout pokyny zakročujícího letadla," uvedl mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Běloruské počínání odsoudili čelní političtí představitelé napříč Evropskou unií. "Skandální incident v Bělorusku, který vykazuje znaky státního terorismu, je neuvěřitelný a všichni jsme ho odsoudili," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Stejné stanovisko v Česku zaujala i opozice. "Jednoznačně odsuzuji porušení mezinárodních dohod o letecké přepravě. Lukašenkova snaha o likvidaci politických oponentů je opravdu odporná. Naše vláda musí tlačit EU k sankcím," uvedl poslanec Vít Rakušan (STAN).

"Letecký svět je z nedělního incidentu, který se stal v Bělorusku v šoku, nic podobného si nepamatujeme. Je to dost závažná zpráva," myslí si letecký publicista Rostislav Kopecký.

"Podle mezinárodního práva nesmí být použita ozbrojená síla proti civilnímu letadlu za letu, naopak stát má možnost si vynutit přistání takového letadla a letadlo se musí podrobit prohlídce, zda jeho vybavení splňuje účely civilního letectva," řekl Richard Klíma, vedoucí komunikace Řízení letového provozu.

Přes Bělorusko létají i česká letadla. "ČSA využívají běloruský vzdušný prostor při letech do Moskvy, další let je ve středu, řídíme se pokyny Evropské bezpečnostní agentury a celou situaci pečlivě sledujeme," ubezpečila mluvčí skupiny Smartwings Vlaďka Dufková.

Bělorusku hrozí po případném zákazu mezinárodních letů nad jeho územím ztráta příjmů za navigační poplatky nebo i vyřazení z Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD