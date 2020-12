Je to ostuda! Trump odmítá podepsat krizový balíček

Donald Trump ostře zkritizoval krizový balíček na obnovu a podporu hospodářství Spojených států tvrdě zasažených pandemií koronaviru. Vyžaduje jeho úpravu, jinak ho prý nepodepíše. Podle Trumpa soubor zákonů opomíjí americké občany a přihrává nadbytek peněz jiným zemím.



"Návrh zákona, který mi teď Kongres plánuje položit na stůl je o dost jiný, než se očekávalo. Je to opravdu ostuda. Žádám Kongres, aby ho upravil a zvýšil směšně nízký jednorázový příspěvek z 600 dolarů na dva nebo čtyři tisíce," řekl Trump.



Pokud Trump krizový balíček nepodepíše, mělo by to pro Američany a malé podniky vážné důsledky. V Kongresu by ale mělo být dost hlasů na to, aby bylo případné prezidentovo veto přehlasováno.



Ve Spojených státech už v souvislosti s koronavirem zemřelo více než 300 000 lidí, což je nejvíc na celém světě. Celkový počet nakažených se přehoupnul přes 16 milionů.