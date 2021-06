Jedinečný projekt v Česku! Kolik odpadků končí na skládce zbytečně?

Přes půl tuny komunálního odpadu si nechalo město Rudolfov dovézt do areálu sběrného dvoru. Už na první pohled bylo jasné, že velká část odpadků skončila v popelnici zbytečně.

"Úplně první pohled jasně říká, velmi špatné třídění odpadu. Je tam spoustu složek, které tam na první pohled nemají co dělat. Já se domnívám, že když to vytřídíme do detailu, tak tam bude okolo dvaceti procent toho, co tam opravdu patří," uvedl Vít Kavalír, starosta Rudolfova.

"Je tady poměrně dost papíru, i docela dost PET lahví zatím, takže celkově těch plastů je tady dost," řekla Lenka Richterová, koordinátorka fyzických analýz odpadu.

Město chce projektem obyvatelům ukázat, že část odpadu končí na skládce zbytečně. "Musíme k tomu udělat hodně osvěty. Je jasné, že se ta mentalita lidí, co se týká třídění musí hodně radikálně změnit, jinak to všichni zaplatíme," doplnil Kavalír.

Rudolfov je jedním z prvních měst, které se pro takový projekt rozhodlo. "Já si myslím, že tohle je jednoznačně první jasný krok, který nám má ukázat kde děláme chyby," dodal starosta.