Opačné výsledky testu během chvíle. Žena z Prahy málem nakazila rodiče!

"Předminulé úterý ráno jsem šla na testy a ve středu mi přišel e-mail s smskou, kde jsem si přečetla, že jsem negativní. Samozřejmě jsem byla ráda, protože rodiče, kteří mají nad 70 let, se s námi už dlouho neviděli, tak přijeli k nám na zahrádku," svěřila se žena redakci TN.cz.

S rodiči, kteří patří do ohrožené skupiny, strávila zhruba tři hodiny. Po telefonátu z laboratoře jí zatrnulo. "Volali nám, že se spletli a že mi posílají e-mail s novou zprávou, ve které už jsem byla pozitivní," popsala napjaté chvíle.

Ocitli jste se i vy nebo někdo z vašeho okolí v podobné situaci? Máte podobnou zkušenost se zmatky kolem výsledků vyšetření na koronavirus? Napište nám! Kontaktujte nás prostřednictvím facebooku, nebo na e-mailu zpravy@nova.cz. Děkujeme!

Rodiče ženy okamžitě sami putovali na testy, které naštěstí vyšly negativně. Příznaky koronaviru podle informací TN.cz nemá ani nikdo další z rodiny či okolí. Sama žena přiznala, že na sobě příznaky nákazy zpozorovala a na odběrné místo zamířila dobrovolně.

Dohnala ji k tomu téměř kompletní ztráta čichu a kašel. Na internetu si přečetla, že jde o jedny z příznaků obávané nákazy. Na druhé testování na koronavirus se nechystá.

"Naštěstí jsem nejela nikam ven. Netuším, kde jsem se mohla nakazit. Pracuju z domova a chodím maximálně do obchodu. Mám děti ve škole a ve školce, tam na vyšším stupni nějaká nákaza proběhla, ale děti jsou bez příznaků," popsala redaktorům TN.cz.

Hygiena prý testovanou nijak nekontaktovala a žena sama snahu se hygienikům dovolat po několika marných pokusech vzdala. Nastoupení do karantény i nezbytná opatření tak řešila s praktickým lékařem. "Přemýšlím nad tím, jestli jsem vůbec v číslech někde vedená," přiznala.

Zároveň ocenila přístup samotné laboratoře, která se dle jejích slov snažila chybu co nejrychleji napravit. "Chápu, že jsou tam asi velké fronty, hned jak zjistili chybu, tak volali zpátky, snažili se to napravit. Bohužel se stalo to, že jsem se viděla s rodiči, a to už nějaké ohrožení asi bylo," popsala přístup pracovníků veleslavínské laboratoře.

"Laboratoře obecně usilují, v každém jednotlivém kroku od odběru vzorku po zpracování a vydání výsledků, o minimalizaci nebezpečí lidské chyby. Proto se snaží zejména omezovat manuální činnosti. A to od použití čárových kódů k jednoznačné identifikaci pacienta a zadaných vyšetření, přes automatizaci analytických procesů až ke konečnému vydávání výsledků. Jedná se tedy jen o ojedinělé případy. Výsledek je v takovém případě opraven a pacient informován i s omluvou," vyjádřila se pro TN.cz mluvčí EUC laboratoří Eva Hokrová.

Ministerstvo zdravotnictví se k situaci nevyjádřilo. Podle slov mluvčího pražské hygieny Zbyňka Boublíka je řešení podobných situací záležitostí laboratoří, případně odběrových míst, nikoli hygienické stanice.

Od pondělí se kvůli koronaviru ve většině regionů uzavřou střední školy. Podívejte se na reportáž TV Nova: