Tohle jsou priority Joea Bidena: Svět se musí připravit na velké změny

Školy a podniky zavřené v rámci boje proti koronaviru chce Joe Biden znovu otevřít až ve chvíli, kdy bude možné zajistit jejich bezpečný provoz. Testy na koronavirus mají být zdarma a pro všechny.

Zdravotní péče

Biden by chtěl během svého funkčního období navázat na Obamacare – systém všeobecného zdravotního pojištění, který má být finančně dostupný pro co největší počet Američanů.

Ekonomika

Biden na rozdíl od Trumpa prosazuje vyšší daně pro bohaté. Chystá také obří ekonomický balíček o objemu v přepočtu až 150 bilionů korun, kterým chce nakopnout hospodářství zasažené koronavirem. Vzniknout má až pět milionů pracovních míst. Na dvojnásobek se pak má zvýšit minimální mzda.

Zahraniční politika

Biden plánuje zrušit většinu rozhodnutí, která Trump v posledních čtyřech letech učinil. Spojené státy by zastavily proces vystoupení ze Světové zdravotnické organizace a opět by přispívaly do rozpočtu UNESCO. Znovu by se připojily také k Pařížské dohodě o klimatu, jejímž úkolem je snížit emise skleníkových plynů. "Dnes Trumpova administrativa oficiálně opustila Pařížskou klimatickou dohodu. A přesně za 77 dní se k ní Bidenova administrativa znovu připojí,“ plánuje Joe Biden.

Dodržovat chce Biden i historickou dohodu o kontrole íránského jaderného programu dojednanou Barackem Obamou. Tu Trump před dvěma roky opustil.