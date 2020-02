Jste vlastizrádci, vzkázal Babiš europoslancům. Ti se teď bojí o život

Europoslanci Mikuláš Peksa (Piráti) Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) čelili podle svých slov následně výhrůžkám smrtí. Zdechovský se proto obrátil na ministra vnitra Jana Hamáčka a na policii. "Děkuji jim za rychlou reakci," napsal na twitteru.

Evropská delegace se v Praze sešla se zástupci některých ministerstev, představiteli dočasné senátní komise zřízené kvůli auditním zprávám Evropské komise, a také s předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou. Sám premiér se s ní sejít odmítl.

Jejím úkolem je zjistit, jak české úřady nakládají s penězi z evropských fondů, přítomnost evropské delegace také souvisí s prověřováním údajného Babišova střetu zájmů ve spojitosti právě s evropskými dotacemi. Tato nařčení premiér opakovaně odmítá.

Šestičlennou delegaci vede německá poslankyně Monika Hohlmeierová, mezi jejími členy jsou i čeští europoslanci Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Mikuláš Peksa (Piráti). Právě ti si od předsedy vlády nevyslechli nic pěkného. "Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci. Udávají a lžou," prohlásil Babiš na jejich adresu. Domnívá se, že jako čeští politici by v Evropském parlamentu měli hájit české zájmy, tím, že se vrtají v jeho možném střetu zájmů, podle něj jen české vládě přidělávají problémy.

Oba poslanci Evropského parlamentu se proti takovému nařčení ohradili na sociálních sítích.

@AndrejBabis oznail m a @vonpecka za vlastizrdce. Tento vrok u je daleko za hranou toho, co je v demokratick zemi ppustn. V na politice se s jeho pchodem vytratila slunost, etika a politick kultura. A vypad to, e tvoen konspirac je to posledn, co mu zbv.