Kam po základce: Takhle si dítě nejlépe vybere střední školu

Nový školní rok sice teprve začal, mnozí deváťáci ale už teď začínají přemýšlet nad tím, co s jejich životem bude dál a která střední škola pro ně bude ta pravá. Při výběru by měli rodiče brát ohled primárně na to, co dítě baví a o co se zajímá. Jejich studijní předpoklady jsou až na druhém místě.

"Děti někdy bývají zaskočeny nároky, se kterými se poprvé setkají na střední škole, a pokud je výuka nebaví, rychle ztrácí motivaci. Například u našich uchazečů očekáváme zájem o techniku a počítače, neměli by mít odpor k matematice, ale všechno ostatní jsme schopni je naučit," uvedl ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky Martin Vodička.

Budoucí středoškolák by měl ale vzít v potaz i svoje slabiny. "Neměl by také zapomenout na svůj zdravotní stav, který může někdy výběr ovlivnit," tvrdí Národní ústav pro vzdělávání.

Všeobecné vzdělávání v podobě gymnázií poslední dobou už moc netáhne. Trendem je naopak specializace už na střední škole. Výrazně roste zájem o školy zaměřené na IT, ale také o řemeslné obory. Děti při výběru školy ovlivňuje nejen zájem o obor, ale také vidina dobrého výdělku a snadné uplatnění.

Většina škol v Česku je veřejná. Soukromých je zhruba čtvrtina a studenty se pokouší nalákat na moderní technologie, individuální přístup a větší důraz kladený na praktickou výuku. Podle Martina Vodičky už dávno neplatí, že soukromé školy jsou drahé a pro lenochy, kteří nezvládají výuku na veřejné škole.

Kvalitní střední škola by měla mimo standardní výuku nabídnout dětem i řadu mimoškolních aktivit, které umožní jejich profesní rozvoj - například přípravu na jazykovou zkoušku FCE, získání řidičáku nebo různé pobyty v zahraničí.

Důležitým faktorem při rozhodování může být i to, zda škola nabízí individuální přístup ke studentům. V méně početných třídách mohou učitelé brát vpotaz odlišné nároky každého studenta. "Umíme pracovat s talenty, ale díky individuálnímu přístupu pomůžeme vystudovat i dětem se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, ADHD apod.)," tvrdí vedení Letohradského soukromého gymnázia.

Nástup na střední školu může být prvním krokem k osamostatnění dítěte a přípravou na dospělý život. Rodiče by tudíž neměli ihned zavrhovat možnost studia daleko od bydliště. Zvlášť pokud v okolí není žádná specializovaná škola, která by odpovídala zájmům a nárokům budoucího středoškoláka.

"Žáci z jiných regionů mají možnost využít nabídky ubytování ve dvou budovách domova mládeže přímo ve školním areálu. Zde jsou jim kromě optimálních studijních podmínek vytvořeny i podmínky pro sportovní a kulturní a jiné aktivní trávení volného času nebo odpočinek," uvedla Pavla Vacková ze SOŠ a SOU Dubno.