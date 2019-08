Kauza Kramný znovu u soudu! Soudkyně musí říct, jestli je podjatá

Krajský soud v Ostravě bude už v pondělí opět řešit případ Petra Kramného. Na stole je opět otázka údajné podjatosti soudkyně Renaty Gilové, která Kramného odsoudila na 28 let ve vězení a teď má rozhodovat o jeho žádosti o obnovu procesu. Otázkou je, jestli byl správný postup, když určila, že se k novým znaleckým posudkům svědčícím v Kramného prospěch, má vyjadřovat stejný znalec, který v minulém procesu svým posudkem Kramnému přitížil.

Soudkyně Renata Gilová bude v pondělí 19. srpna opět řešit, jestli není podjatá vůči Petrovi Kramnému, kterého odsoudila na 28 let ve vězení.

Podle zástupců spolku Šalamoun, který v kauze vystupuje v Kramného prospěch, podala novou námitku obhájkyně Jana Rejžková kvůli tomu, že soudkyně požádala znalecký ústav v Českých Budějovicích, aby se vyjádřil k novým posudkům, které mají vypovídat v Kramného prospěch. Stejný ústav zpracovával revizní posudek, který potvrdil závěry ostravských znalců, že Monika a Klárka Kramné zemřely po zásahu elektrickým proudem.

Navíc kvůli jednání s primářem Soudnělékařského oddělení českobudějovické nemocnice se z projednávání případu Kramný musel vyloučit celý senát Nejvyššího soudu. Soudce Vladimír Veselý se totiž předtím, než mu kauza "přistála na stole", s Vorlem o případu bavil. Následně měl rozhodovat o Kramného dovolání.

"Dle názoru Spolku Šalamoun by měl být osloven jiný znalecký ústav s ohledem na skutečnost, že nepamatujeme takový postup znalce, který má za následek vyloučení čtyř soudců Nejvyššího soudu," řekl pro TN.cz místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič.

Peričevič už v červnu, kdy upozornil na to, že se k novým znaleckým posudkům má opět vyjadřovat František Vorel a jeho znalecký ústav, uvedl, že je na Vorla kvůli znaleckému posudku v kauze Kramný podáno trestní oznámení a posudky, které má v rámci jednání o obnově řízení komentovat, jsou tak de facto možným důkazem proti němu.

Zastánci Kramného kritizovali i postup, jakým Gilová Vorla k dalšímu projednávání kauzy přibrala, tedy tzv. přípis. "Považujeme to za úskok předsedkyně senátu, protože ubrala Petru Kramnému vznést námitku proti znaleckému ústavu či konkrétním otázkám," komentoval Peričevič. Kdyby Gilová k případu přibrala znalce standardní cestou, mohl by proti nim vznést námitky.

Kramný podal žádost o obnovu procesu symbolicky na páté výročí úmrtí jeho rodiny v Egyptě. Od té doby se ale řeší jen podjatost soudů. Obhajoba už jednou namítala, že je soudkyně Gilová podjatá, ta to odmítla, případ se pak posunul k Vrchnímu soudu v Olomouci, kde měl o podjatosti Gilové rozhodovat soudce, který předtím projednával Kramného odvolání a potvrdil mu trest. Obhajoba namítala i jeho podjatost, to ale soudce Čapka odmítl a podjatý není ani podle Nejvyššího soudu, na nějž se obhajoba obrátila následně.

Podle soudů měl Kramný manželku a dceru zavraždit na dovolené v Egyptě v červenci 2013. Kramného drželi v Egyptě až do konce října. Česká policie jej zadržela 18. února 2014 a Kramný byl vzat do vazby. Vězeňskou celu už od té doby neopustil. Ostře sledovaný soud začal v září 2015, v lednu 2016 byl Krajským soudem v Ostravě Kramný odsouzený na 28 let, rozsudek následně potvrdil i Vrchní soud. Rozsudek se nepodařilo obhajobě zvrátit ani u Nejvyššího a Ústavního soudu.

Novou nadějí je právě žádost o obnovu procesu, kde klíčovou roli budou hrát nové posudky, které v době, kdy případ projednával Krajský soud, ještě obhajoba neměla k dispozici. Další už ale těžko vzniknou, protože klíčové důkazy, vzorky odebrané při pitvě zemřelých, mezitím nechal Ústav soudního lékařství v Ostravě zničit.

