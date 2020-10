Kde tráví Ronaldo karanténu? Podívejte se na jeho luxusní sídlo!

Světoznámý fotbalista musel v úterý opustit portugalský reprezentační tým a přesunout se do karantény, protože byl pozitivně otestovaný na Covid-19. Ronaldo podle zahraničních médií nemá žádné příznaky a povinnou pauzu pojal spíš jako dovolenou.

Karanténu teď tráví v Itálii ve své vile v Turíně. Na sociálních sítích se pochlubil fotkou z bazénu. K příspěvku také přidal vzkaz: "Nedovolte, aby to, co nemůžete udělat, stálo v cestě tomu, co dělat můžete." Těžkou hlavu s koronavirem si očividně nedělá.



Sídlo stojí na kopci daleko od zvědavých pohledů. Obrovský vchod vede do vnitřku sídla, které tvoří dvě sousední vily. Vily ale zůstávají převážně skryté před vnějším světem kvůli soukromé cestě a svěží zeleni, která je obklopuje. Počet pokojů zatím zůstává neznámý, ale předností sídla je určitě velký bazén, zahrada a obrovská tělocvična.

Zajímá vás, jak vypadá sídlo jednoho z nejproslulejších fotbalistů? Podívejte se v galerii: