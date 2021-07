Kdy a jak dlouho jste po chycení covidu infekční? Vědci to jasně řekli

Podle nové rozsáhlé studie, zveřejněné ve vědeckém žurnálu Lancet Microbe, jsou lidé nejinfekčnější na začátku onemocnění covidem - to je virová nálož v jejich těle nejvyšší. Nejkritičtějších je v tomto ohledu prvních pět dní, kdy se objeví symptomy nemoci, píše britský Mirror.

Neznamená to ovšem, že by po uplynutí těchto pěti dnů bylo vyhráno, vědci totiž zjistili, že virus se dokáže množit ještě déle - i devět dní poté, co se příznaky projeví.

Britská Národní zdravotní služba (National Health Service - NHS) ovšem zároveň upozorňuje, že přibližně třetina pacientů, kteří covid dostanou, nemoc prodělá bez jakýchkoli příznaků. A že i oni dokáží virus přenést na lidi kolem sebe.

Zatím ovšem stále není jasné, jestli lidé bez symptomů přenášejí covid stejně často jako ti, u nichž se příznaky objeví. Zmíněná studie v žurnálu Lancet Microbe se nezabývala asymptomatickými pacienty, někteří experti se ale domnívají, že u lidí bez příznaků je riziko přenosu nákazy nižší.

Například práce vědkyně Oyungerel Byambasurenové z Bond University, která leží na australském Zlatém pobřeží, ukázala, že asymptomatičtí jedinci přenášejí covid dál o 42 procent méně často než ti, které trápí například horečky nebo jiné příznaky.

To podle výzkumnice znamená, že nemocní bez příznaků nejsou těmi, kdo by poháněli pandemii. "Tolik nekýchají ani nekašlou, tím pádem nezamoří (virem) tolik povrchů jako jiní lidé," míní Byambasurenová.

Odborníci ale zdůrazňují, že bez ohledu na cokoliv dalšího by se lidé, kterým vyjde pozitivní test na covid-19, měli okamžitě izolovat. A je jedno, jestli mají viditelné příznaky.

