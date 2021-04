Kdy začne rozvolňování? Skončí Blatný? Sledujte rozhovor s Babišem!

Co se bude dít dál, pokud v Česku za pár dní skončí nouzový stav? Kdy začne vláda rozvolňovat platná opatření? Na tyto a další otázky se bude reportérka a moderátorka TV Nova Bára Divišová v neděli exkluzivně ptát premiéra Andreje Babiše (ANO). Rozhovor přineseme na TN.cz od 16 hodin v přímém přenosu.

V sobotu v Česku přibylo 2149 nemocných s covidem-19, jde o druhý nejnižší nárůst od začátku roku. Znamená to, že se epidemii v Česku daří brzdit? Jaké hodnoty jsou nezbytné k tomu, aby vláda začala zvažovat rozvolnění platných opatření?

I to bude zajímat moderátorku Báru Divišovou v rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Na přetřes přitom nepřijdou pouze samotná opatření, ale také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), jehož resort hraje v boji s covidem naprosto klíčovou úlohu.

Blatný je delší dobu pod palbou kritiky, v sobotu se objevily informace, že mu premiér poslal už několikátý vytýkací dopis. Nespokojený s ministrem je i prezident Miloš Zeman.

Znamená to, že se chystá další výměna na tomto postu? Bude vláda chtít znovu prodloužit nouzový stav? Představí v následujících dnech harmonogram postupného rozvolňování? A jak to bude s návratem dětí do škol?

Sledujte od 16 hodin exkluzivní rozhovor s premiérem Andrejem Babišem v přímém přenosu v tomto článku na TN.cz!

Babiš se dlouhodobě velmi aktivně vkládá do debaty o podobě letošních maturit. Připomeňte si to v reportáži z tohoto týdne: