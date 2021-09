Kim úplně mizí před očima! Bude mít Severní Korea první diktátorku?

Trpí vážnou nemocí anebo se jen rozhodl zhubnout? Otázka, kterou si poslední týdny pokládají snad všechna světová média. Naposledy vyvolalo vlnu spekulací video, na kterém viditelně pohublý severokorejský diktátor odpouští mladíkům, kteří dostatečně usilovně nepracovali pro blaho severokorejského lidu.



Za poslední rok zhubl Kim Čong-un podle odhadů okolo 20 kilogramů. A zatímco dříve ani černá komunistická uniforma nedokázala zakrýt, že 37letý diktátor trpí silnou obezitou, teď v bílé, která opticky rozšiřuje, působí hubeně.



Výrazný úbytek Kimovy tělesné váhy začala média dávat do souvislosti s možnou nemocí letos v červnu. Tehdy si novináři poprvé všimli, že si diktátor musel utáhnout řemínek svých oblíbených luxusních hodinek. To ale komunistické politbyro popírá a diskuzi o Kimově zdravotním stavu na území KLDR raději zakázalo.



"Náhlý úbytek váhy nezpůsobily zdravotní problémy, ale spíše to, že trpí kvůli zemi a lidu, který se ocitl v krizi," prozradil zdroj blízký Kim Čong-unovi pro britský portál Daily Mail.



Spekulace naposledy rozvířila fotka z počátku srpna. Ta zachycuje podivnou skvrnu na Kimově zátylku, kterou částečně zakrývá náplast. Podle zahraničních expertů ale severokorejský diktátor nemusí nutně trpět smrtelnou nemocí.



"To, na co se teď s největší pravděpodobností díváme, je, že se rozhodl zhubnout sám ze stejného důvodu jako všichni ostatní obézní lidé po celém světě. Protože je to lepší pro jeho kardiovaskulární systém," objasnil odborník na KLDR Michael Madden.



Právě kvůli obezitě, zálibě v kouření a přepracování musel lídr KLDR údajně minulý rok v dubnu podstoupit operaci srdce. Média tehdy okamžitě rozpoutala debatu o jeho nástupci. Stejně jako teď. Vedení by se podle všeho mohla ujmout Kimova sestra Kim Jo-Čong.