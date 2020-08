Léto je sezónou úrazů dětí. Hlídejte je, apelují odborníci na rodiče

Rodiče by na své ratolesti měli dávat větší pozor. Tak jednoduchá je rada odborníků, kteří i letos zaznamenali zvýšený počet úrazů během prvního měsíce prázdnin.

"Teď v létě to je nejčastěji kolo, koloběžka a pak to jsou trampolíny. A ty následky jsou nepěkné. Od té doby, co se trampolíny dostaly do každé rodiny, domácnosti, hospody, tak traumatologie přepisuje učebnice, protože těch úrazů je hodně a většina z nich končí operačním řešením," říká lékař Peter Lux z motolské fakultní nemocnice.

"Ročně likvidátoři zaznamenají v průměru osm tisíc dětských úrazů, z toho okolo 3 500 během letních měsíců. Nejčastěji jde o úrazy, které si děti způsobí na kole, bruslích či na trampolíně," potvrzuje pojišťovna Allianz.

Dětský svět je velice hravý, proto je vždy nutné, aby dospělá osoba na omladinu dohlížela. "Já mám totálně hyperaktivní dítě, mě stačí vteřina se otočit a prostě spadne," popsala jedna z maminek, s níž v nemocnici mluvil štáb TV Nova. Jiné dcerka spadla ze židle poté, co si nevšimla, že na ní chybí opěrka.

V České republice se několik neziskových organizací zaměřuje na účinnou prevenci úrazů páteře a míchy. I jejich hlavní rada směřuje k tomu, aby rodiče měli své děti pod kontrolou. I banální situace a pády podle nich končívají tragicky.

"My se snažíme nepůsobit nějakými zákazy, to nefunguje, ale doporučujeme hlavně neskákat do neznámé vody," vysvětluje Tereza Meravá z České asociace paraplegiků.

Ředitelka asociace Alena Jančíková doplnila, že ona skončila na vozíku poté, co v sedmnácti spadla ze stromu. A to pouze z výšky tří metrů.

Podle zdravotních statistik je ročně ošetřeno na úrazových ambulancích kolem půl milionu dětí, z toho 35 tisíc s těžším zraněním.