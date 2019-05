Kolik platí strany za reklamu na sítích? Facebook to odhalil

Volby do Evropského parlamentu už jsou za dveřmi - politické strany mají posledních pár dní na to, aby oslovily co největší množství voličů. Řada z nich rozjela velkou předvolební kampaň i na sociálních sítích. Nejvíc za reklamy na facebooku utrácela ČSSD - částka překročila milion korun. Nejméně do nich naopak investovala KSČM, která si nezaplatila vůbec nic.