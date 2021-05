Kompletní otevření škol stále není jisté, přiznal ministr Arenberger

Česká republika se v pondělí dostala do další vlny rozvolňování a již brzy může následovat další. O konkrétních změnách bude v pondělí odpoledne jednat vláda.

Podle dřívějších vyjádření politiků by se mohly definitivně otevřít základní školy a mohla by skončit rotační výuka. Ministr zdravotnictví je ale opatrný. "Budeme o tom ještě jednat na vládě. Názorů je několik. Myslím, že převáží ten, že školy by se otevřít měly. Musíme se ale ještě pořádně domluvit s epidemiology, kteří byli k rozvolňování obecně trochu zdrženlivější," řekl Arenberger.

Ministr ale potěšil lidi, kteří se chystají na dovolenou do ciziny. PCR testy prý výrazně zlevní. Podle ministra by se měla jejich cena pohybovat již brzy kolem 640 korun. Nyní stojí zhruba 1700 korun.

Petr Arenberger zodpověděl také dotazy, které diváci položili přes Facebook Snídaně s Novou.

Například Tomáš se ministra zeptal, kdy v Česku otevřou kempy. Rád by jel na dovolenou 26. června. Podle Arenbergera je taková dovolená reálná. "Určitě v té době vydáme další mimořádná opatření, která na to budou myslet," odpověděl ministr.

Kamila se zase ptala, proč se rozvolňování v oblasti sportu děje podle věku a kdy se otevřou hranice se Slovenskem. "My jsme se snažili v první fázi vyhovět tomu, aby se rozhýbaly děti. Aby se po distanční výuce vrátily zase zpátky na hřiště. Samozřejmě budeme myslet i na dospělé, protože i my jsme nějaké to kilo přibrali," řekl Arenberger. Ohledně cestování na Slovensko by mělo mít ministerstvo zahraničí více informací v pátek.

Dotaz od Soni mířil na lázeňské pobyty. "Zatím jsme wellness pobyty odsouvali, ale určitě se na ně taky podíváme. Nemohli jsme všechno pustit hned," přiznal ministr.

Poslední otázka byla od Jany, která se ptala, proč jako očkovaná učitelka musí nosit respirátor, když jsou děti testované. Podle Arenbergera je ale dvojitá ochrana potřeba a roušek ve vnitřních prostorech se jen tak nezbavíme.