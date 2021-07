Komplikace po operaci Matušovy Lucinky. Zakázali jí důležitou věc

Manželka muzikálového zpěváka Bohuše Matuše má za sebou operaci břicha. 18letá Lucie je už z nemocnice doma, lékaři jí ale na měsíc zakázali zvedat dceru, jinak by si prý mohla ublížit. Naštěstí se může spolehnout na manželovu pomoc.

Lucie Matušová si kvůli operaci břicha pár dní pobyla na nemocničním lůžku, už je ale zase doma se svým manželem Bohušem Matušem a jejich dcerkou.

Jak sama prozradila, zákrok byl důležitý i proto, aby mohla mít další děti. "Jsem po operaci pupeční i tříselné kýly, šesticentimetrové diastázy, a dokonce mi udělali i kompletní plastiku břicha, abych mohla mít ještě miminko," napsala podle Extra.cz na svých sociálních sítích.

Má štěstí, že se může spolehnout na Matušovu pomoc. Lékaři jí totiž důrazně zakázali přinejmenším měsíc zvedat dceru. Tuto komplikaci jí kromě manžela pomůže vyřešit i maminka.

"Řekli mi, že nemám minimálně měsíc Natálku zvedat, protože bych si mohla hodně ublížit. Chápu, že někdo nemá tu možnost, aby mu někdo s miminkem pomohl, je mi to samozřejmě moc líto, nevím, co bych v takové situaci dělala, ale mám manžela a maminku, kteří mi s Natálkou pomáhají, a jsem za to vděčná," dodala Lucie s tím, že zákaz zvedání neznamená, že se dceři nevěnuje.

Bylo jí teprve deset, prozradil Bohuš Matuš o Lucinčině první puse: