Konec českého velení koaliční mise v Mali! Cílem byl boj proti terorismu

Je poledne a pro české vojáky končí velení mise v Mali. Střídají je Španělé. Sedm měsíců ve vedru, vlhku a v období dešťů byla hlavním úkolem mise Evropské unie v Mali pomoc při budování a výcviku tamní armády tak, aby byla schopná samostatně čelit útokům islamistických radikálů.



"Byli celkem plní elánu. Rádi se učili, rádi poslouchali, co jim naši čeští instruktoři říkali a co je učili. Jejich největším nedostatkem je to, že nemají tolik vybavení, které by bylo potřeba,“ řekl velitel jednotky ochrany Michal Matějů.



Velení mezinárodní mise, která se skládá z příslušníků 25 armád, je pro Česko velký úspěch. "Prokázalo to schopnosti, které naše armáda nabyla v ostatních zahraničních misích, a ukázala na to, že i v budoucnu jsme schopni velet misím NATO nebo Evropské Unie,“ doplnil zástupce náčelníka štábu Martin Janatka.



Češi velení převzali v polovině loňského června poté, co se zhruba polovina koaličních vojáků kvůli pandemii vrátila domů a aktivity spojené s výcvikem se tak výrazně utlumily. "Hlavním úkolem bylo rozběhnout znovu výcvikové aktivity malijské armády,“ popsal Janatka.



Na denním pořádku byly kontroly teploty i další opatření. "Veškerá opatření jsou obdobná těm, co známe z České republiky. Všichni vojáci musí ve společných prostorách dodržovat rozestupy, samozřejmě si zakrývají ústa rouškou nebo respirátorem,“ uzavřel Matějů.



Pro českou armádu jsou zahraniční mise důležité. Díky nim vojáci neztratí kontakt s reálnou akcí a získají bojové zkušenosti. Čeští vojáci jsou v Mali už od roku 2013 a budou tam minimálně do příštího roku.