Konec proplácení testů! Není namístě platit lidu za zábavu, naznačil Vojtěch

Stát by mohl přestat proplácet testy na koronavirus, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Záležet bude na tom, zda se lidé bez problémů dostanou k očkování.

"Pravdou také je, že když budeme v situaci, kdy se každý bude moci nechat očkovat, tak nevím, jestli je namístě, aby stát plně hradil všechny testy," řekl ve čtvrtečním rozhovoru pro portál SeznamZprávy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Podle Vojtěcha je smyslem proplácení to, aby lidé měli alternativu k očkování, pokud se na injekci musí čekat. "Pokud budeme v situaci, kdy už nebude žádná bariéra a každý se bude moci bez čekání naočkovat, tak si myslím, že přirozeně ten počet testů, které jsou hrazeny, se bude snižovat," dodal Vojtěch.

"Z veřejného zdravotního pojištění by se měly hradit testy, které mají indikaci. I celá řada odborníků kritizuje, že hradíme testy pro zábavu," zmínil také.

Zatím není jasné, kdy by stát k tomuto kroku svolil. Vojtěch ovšem předběžně mluvil o srpnu či září, nicméně záleží na vývoji situace. Proplácení testů by také nemělo ustat najednou, ale spíše by se postupně snižoval jejich počet.