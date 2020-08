Konec superhrubé mzdy a důchody. Babiš a Schillerová jednali o rozpočtu

Podle premiéra Andreje Babiše jednou z priorit rozpočtu na rok 2021 je zrušení super hrubé mzdy. V praxi by to znamenalo daleko více peněz pro zaměstnance. Těm by totiž klesla daň z příjmu, a tím by se zvýšil jejích čistý výdělek. Podle ekonomů tím státní rozpočet ročně přijde zhruba o 100 miliard korun.

Další prioritou příštího roku je podle předsedy vlády zvyšování důchodů. Babiš dlouhodobě prosazuje přidání pěti set korun měsíčně. Během roku by si tedy důchodci přilepšili o šest tisíc. To už v minulosti podpořili jak sociální demokraté, tak i komunisté.

Aby si státní kasa takové přidávání mohla dovolit, tak je podle premiéra nutné přikročit i k úsporám v rámci jednotlivých resortů.

Další prioritou rozpočtu jsou podle Babiše také investice. Ministryně Alena Schilleerová si dnes proto na ministerstvo pozvala i ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. V resortu dopravy je prý potřeba v příštím roce více financovat železnice.

S jakou výší schodku rozpočtu na příští rok ministerstvo financí počítá, zatím není jasné.