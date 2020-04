Konečně si vyrobíte roušku, která chrání i před viry. Vymysleli ji Češi

Bavlněná, i doma vyrobená rouška chrání především vaše okolí. Zadrží totiž kapénky z úst a nosu, ve kterých by se mohla případná nákaza šířit kolem vás. Můžete ji ale snadno proměnit v ochrannou pomůcku, která brání v pronikání virů i z vašeho okolí k vám.

Bavlněná tkanina není bohužel natolik hustá, aby zadržela viry. Pokud se do ní ale vloží další speciální vrstva, už je ochrana spolehlivější. Lidé dosud experimentovali s různými netkanými textiliemi nebo filtry do auta či vysavače, konečně je v Česku ale k dostání profesionální ochrana. A mělo by jí být dost pro všechny.

Spočívá v tzv. nanovláknu, které se přidává i do profesionálních ochranných pomůcek. I když se nanovlákna vyrábějí hned na několika místech v Česku, nestíhaly výrobu tak, aby se dostalo i na obyčejné občany. Nyní se ale konečně dostávají do volného prodeje a vylepšit látkovou roušku si můžete i vy. Podílejí se na tom i vědci z Technické univerzity v Liberci, kteří vlákno vyvinuli, do masové výroby filtru se s nimi zapojilo hned několik firem po celé ČR.

"Pro řidiče, prodavače nebo zdravotníky, kteří nejsou úplně v první linii, to je v tuhle chvíli ta nejdostupnější ochrana. Večer roušku sundáte, hodíte do hrnce, vyvaříte, vyndáte filtr, vyhodíte a další den si dáte nový kousek," popsal Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie Technické univerzity Liberec.

Na trhu seženete jak hotové nanovláknové roušky, tak samotný filtr z nanovlákna, určený k vložení do šité roušky. Tím její účinnost v ochraně zvýšá až osmkrát. Filtr seženete v praktické roli, ze které si lze nastříhat kousky tak velké, jak přesně potřebujete. S ním nevzniká tolik odpadu jako v případě jednorázových roušek. Počítejte ale s tím, že nanovláknový filtr je určený pouze pro jednorázové použití, nelze ho vyprat ani 100% dezinfikovat. Životnost jednoho takového filtru je asi osm hodin.

Nemusíte tedy vyhazovat dosud nashromážděné látkové pomůcky, jednoduše do nich koupený filtr vložíte. K tomu jsou ideální dvouvrstvé roušky s kapsičkou, do níž filtr pohodlně zasunete.

Pokud nosíte nákrčník nebo obyčejnou šálu či šátek, zkuste ho přeložit napůl a filtr vložit mezi takto vzniklou vrstvu. „Případně si vyrobte kapsičku z tkaniny a membránu následně vsuňte dovnitř. Tuto kapsičku poté můžete umístit pod jakoukoliv ochranu dýchacích cest,“ doporučuje iniciativa rouskylidem.cz, na jejímž webu můžete nanovláknové filtry objednávat. Firma je prodává pouze za výrobní náklady.

Než vám objednané filtry doručí, stihnete si ale dvouvrstvou látkovou roušku s kapsičkou snadno ušít. Návod naleznete ZDE.

Účinnost záchytu virů je s nanovláknovým filtrem minimálně 81 %, což odpovídá ochraně FFP1. Stará se o to speciální hydrofobní filtrační materiál, navíc elektrostaticky nabitý k zachycení částic i o velikosti virů. „Filtr zajistí okamžitou ochranu před bakteriemi, vlhkostí, viry, plísněmi,“ vysvětluje iniciativa rouskylidem.cz. Výrazně snižuje také možnost nákazy koronavirem.

Nový filtr by tak konečně mohl vyřadit ze hry všechny možné spekulanty s rouškami a respirátory. "Naším cílem je mít takové množství tohoto produktu, abychom mohli maximálně nasytit trh a k žádným dalším spekulacím už nedocházelo. Nechceme v žádném případě, aby se na tomto případu kdokoliv obohatil," dodala Martina Weberová, obchodní ředitelka společnosti Adler a.s., která filtry vyrábí.