Příznivci Trumpa vnikli do Kapitolu, přerušili potvrzení vítězství Bidena!

Obě komory Kongresu Spojených států by ve středu měly prohlásit oficiálním vítězem amerických prezidentských voleb Joea Bidena. Jednání ovšem muselo být přerušeno poté, co do budovy vnikli příznivci končícího prezidenta, když předtím prolomili policejní zátarasy.

Situace na místě je velice vypjatá, britská BBC po 20. hodině našeho času informovala, že přiznivci Trumpa prolomili bariéry rozestavěné kolem Kapitolu (sídla Kongresu), šplhají po budově a snaží se dostat dovnitř. To se jim následně podařilo. Jednání zákonodárců tak musela být přerušena.

Protesters have breached the Capitol. Theyre outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

V minulosti to byla spíše formalita. Všech 535 kongresmanů se sešlo a oficiálně bez dlouhých průtahů potvrdilo vítěze prezidentských voleb. Letos je ale všechno jinak. Část republikánských kongresmanů se chystá volbu zkomplikovat. Vše po vzoru muže, kterému většina republikánské strany leží u nohou.

"Účastnil jsem se dvou voleb a oboje jsem vyhrál. A ty druhé jsem vyhrál o hodně víc než ty první. Všichni, kdo jsme dnes tady, víme, že vítězství nám ukradli drzí radikálně levicoví demokraté a lživá média," prohlašoval Donald Trump ke svým podporovatelům.

Jeho příznivci se od úterý scházeli před Bílým domem. Ve středu odpoledne mezi ně, krytý stěnou z plexiskla a s mikrofonem, zavítal i on sám.

O pár ulic dál zasedání Kongresu předsedal viceprezident Mike Pence. Právě ten by měl být tím, kdo nového prezidenta ve středu večer oficiálně potvrdí. "Doufám, že náš skvělý viceprezident se za nás postaví. Je to skvělý chlap. Samozřejmě pokud to nevyjde, nebudu ho mít tak rád," řekl Trump.

Po projevu Trumpa před Bílým domem se dav dal do pohybu. Došel před budovu Kongresu. Tam se abecedně po jednotlivých státech sčítají hlasy volitelů za jednotlivé americké státy. Během čtení může kterýkoliv z kongresmanů vznést námitku. A očekává se, že několik republikánů to skutečně udělá a hlasování se tak protáhne.

Shromáždění na podporu Donalda Trumpa doprovázely už v noci násilnosti. Jeho příznivci se střetli s policií. Starostka povolala do města preventivně národní gardu a vyzvala obyvatele, aby se vyhnuli cestám do centra.

Podívejte se na reportáž TV Nova: