Koronavirus zabil už přes tisíc lidí. Do Číny dorazil tým odborníků

V úterý dorazili do Číny odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO), aby pomohli dostat pod kontrolu nákazu koronavirem z Wu-chanu poté, co počet obětí přesáhl hranici jednoho tisíce mrtvých.



Generální ředitel organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl, "že tým v Pekingu položí základy většímu mezinárodnímu týmu, který se k nim připojí co nejdříve,“ uvedl zpravodajský portál CNN.



Vedení provincie Chu-pej v úterý odvolalo místního šéfa komunistické strany i předsedu zdravotní komise. Podle BBC nahradí oba úředníky zástupce ředitele čínské národní zdravotnické komise Wang Che-šeng.



V Číně již skončilo novoroční volno, které se prodloužilo přibližně o 10 dní kvůli šíření koronaviru. V zemi však zůstávají některé obchody, školy a továrny i nadále uzavřené.



Nákaza se rozšířila také do několika desítek dalších zemí. Úmrtí mimo pevninskou Čínu potvrdily zatím pouze Filipíny a Hongkong.

Trojice odborníků promluvila o koronaviru. Co o něm řekli, si připomeňte v následující reportáži: