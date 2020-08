Krachují a snaží se mlžit? Hráči stále čekají na výhry od MaxiTipu

Předseda představenstva sázkové kanceláře MaxiTip Karel Kabrna se pro TN.cz vyjádřil, že technické problémy budou již brzy minulostí. "Systém bude od středy funkční," řekl. Do provozu se dle jeho slov vrátí i webové stránky.

Otázkou je, zda návrat MaxiTipu bude trvalý. Podle informací TN.cz poté, co na konci července došlo ke zmizení a zablokování hráčských účtů, celý systém krátce fungoval. Po pár dnech byl ovšem znovu mimo provoz.

O problémech s vyplácením výher hráčům i s přihlašováním se do hráčských účtů u sázkové kanceláře MaxiTip jsme již informovali v tomto článku. Kauza marně čekajících hráčů a údajných technických problémů na straně MaxiTipu však pokračuje.

O tom, že se z peněz klientů snaží sázková kancelář přežít, spekuluje celá řada webů zaměřených na online sázky. Spekulacím notně nahrává váznoucí komunikace ze strany MaxiTipu a velmi omezený způsob, jak se sázkovou kanceláří kontakt vůbec navázat. Společnost se na facebooku i instagramu odmlčela již počátkem února.

Kancelář MaxiTip od února postupně prodlužovala dobu, do kdy se zavazuje klientům zaslat peníze z výher, až dosáhla zákonem dané hranice 60 dní.

Kancelář má v Česku dlouhou tradici a je jednou z největších tuzemských sázkových kanceláří. Licenci pro provozování kurzových sázek dokonce obdržela jako jedna z prvních.

Web sázkové kanceláře MaxiTip je v odstávce:

Problém zřejmě nastal v době vypuknutí koronavirové krize, kdy se nahromadily žádosti o výběry. Kromě samotných klientů si podle portálu Pokerarena začali stěžovat i obchodní partneři MaxiTipu. I jim má sázková kancelář dlužit peníze. Že společnost shání investora, připustil i šéf MaxiTipu Karel Kabrna.

Podle jeho slov za problémy kromě technických problémů stojí také koronavirová pandemie, která stopla veškeré zápasy a nebylo tak na co sázet. Na to dle Kabrny nebyla kancelář připravená. Redakci TN.cz informoval o tom, že hráčům peníze co nejdřív vyplatí a přislíbil i kompenzaci.

K tomu zatím nedošlo. Někteří z naštvaných hráčů se obrátili dokonce na celní úřad. Jeden z těch šťastnějších, kteří své peníze dostali, je pan Andrej. O svou výhru ale musel napsat přímo panu Kabrnovi a zaslání peněz urgovat.

"Napsal jsem mu poprvé, přislíbil mi peníze, nic se nedělo. Ovšem do týdne jsem mu napsal znova, ptal se na číslo transakce a následně mi peníze přišly," popsal pan Andrej. Připustil dokonce, že komunikace se šéfem MaxiTipu proběhla zcela v klidu.

Do budoucna ale hodlá své peníze investovat jinde. Tvrzení kanceláře o výpadku systému vnímá jako výmluvu.

"Nevěřím verzi, že je to díky přechodu na jiný systém. Jsem si jistý, že je to absencí peněz na výplaty. Ať už to může být nějakým odcizením peněz uvnitř firmy, nebo opravdu když přišla korona a sportovní klání se rušila, tak sázkaři neměli co sázet a sešlo se jim hodně výplat najednou. Je to nepříjemné pro všechny. Každopádně je jasné, že do budoucna už nikdo u MaxiTipu sázet nebude," svěřil se redakci TN.cz.