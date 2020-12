Zásadní jednání. Poslanci rozhodnou o prodloužení nouzového stavu!

Poslanecká sněmovna bude ve středu řešit žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. V případě odsouhlasení by tak platil až do 11. ledna 2021. Bez stavu nouze by podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zůstalo v platnosti jen jediné opatření - nošení roušek. Zákonodárci by také mohli posvětit novelu, která výrazně zvyšuje pokuty za porušování protiepidemických opatření.