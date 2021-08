Legendární seriál Kobra 11 po 25 letech končí! Semir poslal vzkaz divákům

To, co mnozí považovali za nemožné, se stalo skutečností. Veleúspěšný seriál o německé dálniční policii Kobra 11 po 25 letech končí. Stanice RTL minulý čtvrtek odvysílala poslední 378. díl. Představitel Semira Gerkhana navíc fanouškům poslal dojemný vzkaz.

Jejich revírem je dálnice, jejich tempo je vražedné - slova, která zná snad každý seriálový divák. První díl legendární Kobry 11 byl odvysílán už v roce 1996 a sledovalo jej více než 10 milionů diváků. Seriál o německé dálniční policii se později stal také neodmyslitelnou součástí programu televize Nova.

Nyní však přišla zpráva, kterou mnozí nečekali. Německá televize RTL minulý čtvrtek po 25 letech odvysílala poslední díl. V seriálu se za celou dobu své existence vystřídala řada postav, včetně různých policistů, zločinců a jejich rodinných příslušníků. Nejznámější postavou však navždy zůstane vrchní komisař Semir Gerkhan, který se objevil už ve třetí epizodě a v seriálu vydržel až do jeho konce.

Představitel seriálového Semira, herec Erdogan Atalay, poslal navíc přes sociální sítě fanouškům dojemný vzkaz. "Děkuji všem za podporu během všech těch neuvěřitelných 25 let vysílání seriálu. Uvidíme se, co nejdříve to půjde," řekl herec před odvysíláním posledního dílu.

Kobra 11 je známá především kvůli svým akčním scénám. Za 25 let natáčení filmaři zničili více než 7 tisíc aut a dokonce si postavili několik kilometrů vlastní dálnice.

Největší a nejkomplikovanější exploze vznikla v pilotním dílu 12. série s názvem Město v ohrožení, kde filmaři vyhodili do vzduchu část plynovodu. Do vzduchu pak vyletělo najednou 14 aut, přičemž pyrotechnici spotřebovali přes 25 kilogramů trhaviny.

Seriál už měl skončit před několika lety, ale Erdogan Atalay se rozhodl stát producentem a v seriálu pokračovat dál. Nakonec se tak natočilo 26. sérií, které mají 378 dílů.

