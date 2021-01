Lékař, který objevil ebolu, varuje před další pandemií. Přijít může z Afriky

Svět zatím neporazil stávající pandemii a někteří vědci už předpovídají další. Podle profesora, který stál u objevu eboly, lidstvo čelí neznámému počtu nových a potenciálně smrtelných virů, které pocházejí z deštných lesů v Africe. Může se jednat o další tzv. nemoc X, před kterou WHO varovala už v roce 2018.

Profesor a mikrobiolog Jean-Jacques Muyembe-Tamfum z Demokratické republiky Kongo stál v roce 1976 u objevu viru Ebola, jednoho z nejnebezpečnější patogenů, se kterým se lidstvo doposud setkalo. Od té doby stojí v první linii při objevech nových virů.

Lidstvo se podle něj nachází v období, kdy se budou stále častěji objevovat nové patogeny, které jsou potenciálně smrtící a které pocházejí mimo jiné i z deštných lesů v Africe. "A právě to představuje pro lidstvo hrozbu," řekl pro CNN.

"Všichni se musíme bát. Ebola byla neznámá. Covid byl neznámý. Musíme se bát nových nemocí," doplnil jej další konžský lékař Dadin Bonkole. Právě v Kongu se poprvé objevila ebola. Na přelomu let 2013 a 2014 proběhla dosud největší epidemie, která vyděsila celý svět. Úmrtnost eboly se pohybuje od 40 do 90 %, v případě pandemie by byly následky katastrofální.

Dodnes se v Kongu objevují nové případy. Jednou to ale možná ebola nebude. Místo ní bude infikovaný člověk pacientem nula, který bude trpět tzv. nemocí X. Bude tedy prvním nakaženým novým patogenem, který by se mohl ve světě rozšířit stejně rychle jako covid-19, ale dosahoval by úmrtnosti eboly.

Nejedná se o sci-fi, je to skutečný strach vědců. Západ se nyní spoléhá na lékaře a další odborníky v Kongu a dalších odlehlých částech světa, kteří fungují jako alarm varující před novými nemocemi.

Muyembe-Tamfum varoval především před nemocemi, které se na lidi dostávají ze zvířat. Další pandemie přitom podle něj mohou být daleko závažnější než covid-19.

Z výzkumu epidemiologa Marka Woolhouse z univerzity v Edinburghu vyplývá, že jsou průměrně objeveny tři až čtyři nové viry ročně a většina z nich pochází ze zvířat. Jejich rostoucí počet do určité míry souvisí s ekologickými změnami, které se na planetě v současnosti dějí.

Ve chvíli, kdy mizí přirozené prostředí zvířat, jako jsou hlodavci, netopýři či hmyz, přesouvají se na nová stanoviště. Jsou schopna žít po boku lidí a mohou být přenašeči či původními hostiteli nových nemocí, která posléze přenesou na člověka. Minulá ohniska eboly jsou spojována s drastickým vpádem do konžského deštného lesa a jeho kácením.

Katastrofické scénáře se ale naplnit nemusí. Díky odborníkům, jako je profesor Muyembe-Tamfum, kteří působí na místě s výskytem potenciálně smrtících virů, funguje systém včasného varování. "Pokud se patogen objeví v Africe, bude nějakou dobu trvat, než se rozšíří po celém světě. Pokud bude odhalen brzy, bude mít Evropa a další části světa šanci na to se na něj včas připravit," řekl.

Před další pandemií varuje v deníku The Straits Times i profesor z arizonské univerzity Kenneth Iserson. Vývoj vakcín podle něj není řešením. Důležitá je prevence, nikoliv hašení následků. Nejlepším preventivním opatřením proti příští pandemii je podle něj aktivní mezinárodní dohled nad oblastmi, jako je Čína, povodí Amazonky nebo střední Afrika, které jsou potenciálními ohnisky nových nemocí.

Nemoc X je termín, který poprvé použila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2018 a označila jím zatím neznámý patogen, který může v budoucnu způsobit lidské onemocnění, případně dokonce pandemii. Znovu před ní varovala v říjnu roku 2019, kdy "předpověděla", že by svět mohla zasáhnout epidemie, která by mohla zabít až 80 milionů lidí. O dva měsíce později se objevily první případy covidu-19.

