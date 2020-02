Lékaři potvrdili koronavirus u dalšího Itala, dovolenou si užíval na Tenerife

Italský turista vyrazil na dovolenou na ostrov Tenerife. Později se mu udělalo nevolno, začal mít kašel a šel raději do místní nemocnice. Tam mu lékaři udělali testy, které vyšly v pondělí pozitivně. Muž skončil okamžitě v karanténě. "Dnes budou provedené nové testy," citovala agentura ANSA prezidenta Kanárských ostrovů Ángela Víctora Torrrese.

Do nemocnice převezli lékaři také ženu z italského Bergama, která vyrazila na dovolenou do města Palermo. U ženy se objevily příznaky koronaviru a skončila v nemocnici. Do Palerma vyrazila se skupinou přátel a bydlela v hotelu, který se nachází v centru města.

Celkem se počet nakažených v Itálii zvýšil na 206. V pondělí nemoci podlehli čtyři lidé, většinou se jednalo o pacienty starší osmdesáti let. Největší počet nemocných lidí je v Lombardii a Benátsku. Jedenáct obcí v těchto regionech stále zůstává v karanténě.

A kvůli šíření koronaviru zavádějí sousední státy mimořádná opatření. Například Rakousko plánuje zastavit na hranicích všechny lidi, u kterých se objeví příznaky nemoci. Dále také vláda varuje občany před cestou do postižených italských oblastí.

Před cestou do země varovalo také české ministerstvo zahraničí. A opatření zahájilo i pražské letiště Václava Havla. Pro přílety z Itálie vyhradilo gaty s cíleným screeningem a zvýšenými hygienickými opatřeními.

AKTULN KE #KORONAVIRUS Pro plety z Itlie od dnen plnoci vyhradme gaty s clenm screeningem a zvenmi hygienickmi opatenmi. Podle naich informac jsme prvnm letitm na svt, kter takov opaten na pletech z Itlie pijm. #aktualitaLP #pragueairport — Prague Airport (@PragueAirport) February 24, 2020

Kvůli vážné situaci svolala italská vláda na úterý také krizové zasedání v Římě, kam pozvala i ministry zdravotnictví sousedních zemí. Na jednání budou ministři řešit společná opatření v boji proti zákeřnému koronaviru.

Nemoci celosvětově podlehlo už 2 701 lidí a více než osmdesát tisíc se virem nakazilo. Za čtyřiadvacet hodin zemřelo nejméně lidí od začátku února, a to jednaosmdesát.

