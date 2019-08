Letadlu Smartwings vysadil motor! Jen na jeden letělo přes dvě hodiny

Více než dvě hodiny jen s jedním fungujícím motorem letělo ve čtvrtek letadlo české společnosti Smartwings. Stroji mířícímu do Prahy z řeckého ostrova Samos vysadil levý motor zhruba půl hodiny po startu. Posádka se ale rozhodla pokračovat jen s jedním motorem dál do Prahy, kde letadlo po 11. hodině středoevropského letního času bezpečně přistálo.

Velmi neobvyklý let zažili cestující, kteří se ve čtvrtek dopoledne vraceli do Prahy linkou společnosti Smartwings z řeckého ostrova Samos. Zhruba půl hodiny po startu ve chvíli, kdy boeing 737 dosáhl letové hladiny 36 tisíc stop (10 970 m) letadlu vysadil levý motor.

Letoun sestoupil do nižší výšky 24 tisíc stop (7 315 m). Posádka se pokusila dvakrát motor znovu nastartovat, to se ale nepovedlo. Podle příručky pro piloty od výrobce letadla, v níž v takovém případě piloti hledají vhodný postup, kterým se následně řídí, by měli po provedení nezbytně nutných úkonů přistát na nejbližším vhodném letišti.

V manuálu pro výcvik posádek boeingů 737 se dokonce píše: "Většina regulačních úřadů upřesňuje, že pilot velící letounu se dvěma motory, kterému jeden z motorů selže nebo musí být vypnut, má přistát na nejbližším vhodném letišti, na němž může bezpečně přistát". Manuál ještě upřesňuje, že takové letiště musí mít adekvátní vybavení a musí na něm být dobré počasí.

Posádka se ale rozhodla, že nejbližší vhodné letiště v tu chvíli bylo to pražské vzdálené přes dvě hodiny letu. A to přesto, že letoun byl teprve nad Egejským mořem a míjel několik velkých mezinárodních letišť – Soluň, Bělehrad, Záhřeb, Bratislavu a Budapešť, kde mají Smartwings také základny, nebo Vídeň.

Stroj bezpečně přistál na letišti Václava Havla, pak z preventivních důvodů nechalo letiště dráhu, na kterou stroj dosedl, zkontrolovat. Provoz nebyl výrazně narušen. Do provozu aerolinie vrátily letadlo v pátek ráno.

Redakce TN.cz oslovila mluvčí společnosti Smartwings Vladimíru Dufkovou s dotazy, zda je takovýto postup v pořádku a proč posádka nepřistála na bližším letišti. "Zkušená posádka postupovala v souladu s bezpečnostními a provozními postupy pro tyto případy," odpověděla stručně Dufková.

S dotazem, jestli postupovala posádka správně a zda je skutečně na vůli pilotů, jestli si vyberou jako "nejbližší vhodné letiště" to vzdálené více než dvě hodiny letu, se redakce obrátila také na Úřad pro civilní letectví.

"Úřad pro civilní letectví není subjektem, který v daném okamžiku provádí šetření uvedené události, ani případné hodnocení závažnosti události," uvedl pro TN.cz mluvčí ÚCL Vítězslav Hezký. Redakci odkázal na Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Ten redakce oslovila, stejně jako výrobce letadel, americkou společnost Boeing, pokud jej poskytnou, bude článek aktualizován.