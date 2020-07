Letiště v Ruzyni se možná rozšiřovat nebude. Pražané se bojí hluku

O rozšíření pražského letiště se mluví už nějaký ten pátek. Plánovat se začalo v roce 2017 a od té doby stavbu provázejí kontroverze. Obyvatelům z okolí se totiž nelíbí, že by se letadla a hluk z nich přiblížily o zhruba 1,5 kilometru. Výstavba nové dráhy by teď mohla narazit i na pražském magistrátu.

"Dle mého názoru, ve chvíli, kdy by se tato dráha postavila a zprovoznila, mělo by to enormní negativní vliv na život Pražanů. Především by se zvýšila hluková a emisní zátěž a tím by se zhoršila kvalita života v Praze," řekl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu).

V posledních týdnech se kvůli koronavirové pandemii provoz na letišti téměř zastavil a rozjezd je pozvolný. Sílí tak hlasy, že by se situace mělo využít a provoz na letišti v Ruzyni utlumit dlouhodobě. Začít by se prý mohlo tím, že se škrtne plánovaná nová dráha.

"Tím, že postavíme dráhu ještě jednu paralelní ještě blíže ke středu města, tak rezignujeme na spoustu věcí. V první řadě rezignujeme na jakékoliv koncepční řešení dopravní situace v našem státě, celá Evropa směřuje k vysokorychlostním železnicím, my jsme se rozhodli budovat jednu novou dráhu," vyjádřil se senátor a zastupitel Prahy 6 Jiří Růžička (TOP 09).

Podle zástupců Letiště Václava Havla je paralelní dráha pro provoz nezbytná. V následujících letech se totiž očekává nárůst letecké dopravy a také zvyšující se poptávka po létání.

"Zhruba do roku 2040 se množství lidí, kteří chtějí létat, může až zdvojnásobit. Kapacita pražského letiště, i po dvojitém rozšíření, v tom ideálním případě, by tu poptávku neuspokojila," řekl poslanec Martin Kolovratník (ANO).

"Aby pražské letiště zůstalo moderní, aby zůstalo bezpečné, pohodlné pro cestující a aby jim mohlo nabízet letecká spojení, která očekávají a která chtějí, je potřeba letiště rozšiřovat. Je potřeba letiště stavět. Bez moderního, funkčního a bezpečného mezinárodního letiště se neobejde žádná prosperující ekonomika na světě," tvrdí mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň.

Výstavba už ale narazila i u krajského soudu. Ten chce překontrolovat její ekologickou náročnost.

