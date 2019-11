Lichtenštejnové chtějí zpět své hrady a zámky. Mají na ně právo, uznal soud

V úterý 19. listopadu krajský soud zatím nepravomocně přislíbil Lichtenštejnům zhruba desetihektarový pozemek kousek od Plumlova na Prostějovsku, který zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových požadovali po katastrálním úřadu přepsat na stát. Katastrální úřad odmítl a soud jeho rozhodnutí posvětil. Na rozsudek upozornil web seznamzpravy.cz.

I když je verdikt zatím nepravomocný, do budoucna může přinést řadu problémů s majetky, o které rod Lichtenštejnů připravily Benešovy dekrety.

Problém tkví také v tom, že po celá desetiletí nikdo neaktualizoval záznamy v katastru nemovitostí. U řady pozemků je tak stále oficiálním majitelem například císař František Josef II. Stát navíc u většiny zabavených pozemků ani není zapsán jako oficiální vlastník.

Již v prosinci roku 2018 podala Nadace knížete z Lichtenštejna žaloby k 26 českým soudům a požadovala navrácení rodového majetku Lichtenštejnů. Jednalo se o lesy i parcely, které se nyní nachází v majetku univerzit, nebo na nich stojí část dopravní infrastruktury. Takto využitých pozemků se rod Lichtenštejnů nakonec vzdal, stejně jako zámku Břeclav.

"Žaloby se dotýkají pouze nemovitostí, u kterých je v katastru nemovitostí uveden coby vlastník stát. Těch nemovitostí, které dnes patří třetím stranám jako krajům, obcím, univerzitám, neziskovým organizacím nebo soukromým osobám, se žaloby nedotýkají. Stejně se žaloby netýkají těch pozemků, kterých sice neoprávněně užívá stát, ale dnes je na nich dálniční infrastruktura," uvádí v tiskové zprávě mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička.

Růžička zároveň uvádí, že žaloby navazovaly na předžalobní výzvy, kterými na počátku prosince 2018 vyzývali české státní instituce k vydání neoprávněně nabytých pozemků. K žalobám se nadace uchýlila proto, že 31. prosinec 2018 stanovil český Občanský zákoník jako poslední den, kdy je možné soudně vymáhat nezákonně zabavený majetek.

Zpět do rukou Lichtenštejnů by mohly v případě, že bude rozhodnutí soudu zpravomocněno a dojde tak k "prolomení" Benešových dekretů, připadnout historicky i turisticky významné areály ve Valticích a Lednici, hrad Moravský Šternberk a zámky Bučovice a Velké Losiny.

Případný úspěch v žalobě a vrácení pozemků by mohl odstartovat další podobné žaloby od dalších šlechtických rodů, které byly "poškozeny" obdobným způsobem.

Historici se ale případného vrácení pozemků neobávají. Připomínají, jak jsou Lichtenštejnové zvyklí pečovat o své historické "poklady" a není se tak důvod obávat, že by hrady a zámky chátraly nebo snad byly zničeny.

"V případě, že by jejich majetky byly vráceny, tak si myslím, že by se k tomu Lichtenštejni postavili jako ke všem svým majetkům. Takže by se starali vzorně," řekla k tématu už dříve kastelánka zámku Lednice Ivana Holásková. Za pravdu jí dává i kastelán sousedních Valtic.