Dvacet deka perníku. Chcete ho zabalit? Drogy vařili přímo v řeznictví!

Lidé chodili nakupovat do řeznictví v Praze 1 často. Netušili však, co se tam po pracovní době děje. "Po dlouhém a intenzivním prověřování pražští kriminalisté nasbírali dostatek důkazů, aby mohli obvinit třicetiletého muže a jednačtyřicetiletou ženu z výroby a distribuce omamných a psychotropních látek," uvedla policejní mluvčí Lenka Drábková.

Oba vařili pervitin v zadní místnosti řeznictví. "Na jeden var dokázali vyrobit více než dvacet gramů drogy. Muž si k výrobě pervitinu nakupoval prekursory neboli chemické sloučeniny přes internet, například látku zvanou pseudoefedrin, která je součástí při výrobě pervitinu, objednal na mezinárodních internetových stránkách jako volně dostupnou," vysvětlila mluvčí.

V České republice jsou léky s pseudoefedrinem jsou vázány především na lékařský předpis. Chemikálie a další předměty muž nakupoval v prodejně, která se zabývá laboratorní technikou. Jelikož věděl, že by mohl být z vaření cítit zápach, důkladně po sobě uklízel. Vše balil do krabic nebo kufrů, které obalil potravinářskou fólií a ukládal do horních polic.

"Na základě upozornění kriminalistů se do provozovny neprodleně dostavili pracovníci státní veterinární správy, kteří okamžitě zakázali další provoz, přikázali zničení masa kontaminovaného chemickými výpary a nařídili dekontaminaci provozovny," doplnila mluvčí.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. "Trestní stíhání obviněných probíhá na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v délce až pět let," dodala Drábková.