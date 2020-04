Problém s komunikací na školství: Chodí nám i nahé zadky, hájí se resort

Školy se částečně otevřou, v červnu také proběhnou maturity a příjímací zkoušky na střední školy, oznámilo v úterý ministerstvo školství. Rozseklo tak názorový spor, který od zavedení karantény rozděloval českou společnost. Zatímco jedna strana rozhodnutí uvítala, druhá skupina, z jejíchž řad vznikla také odmítavá petice, jež podepsalo přes sto tisíc lidí, nápad neschvaluje.

Obávají se nejen o bezpečnost, férové jim nepřijdou ani podmínky pro maturity a přijímačky. Srocují se tak ve společné facebookové skupině, kde publikují své názory, koordinují společný postup a rovněž sdílejí komunikaci s ministerstvem školství, kam posílají některé své dotazy. A odpovědi úřadu považují někdy za arogantní.

"Jste snad lékař nebo epidemiolog? Pokud máte z červnového termínu takové obavy, můžete se přihlásit na ten v září," zní jedna z nasdílených odpovědí ministerstva. "Díky, že se mnou mluvíte jako s blbcem, co se chce vyhnout maturitě. Mám jen obavy o své nejbližší. Příkladné chování ministerstva," odpověděl Honza, jeden z členů skupiny.

Kousavou diskuzi měl vyvolat dotaz, zda je pro ministerstvo přednější maturita, nebo zdraví maturantů. Konvezrace však na facebook nebyla nasdílená od svého úplného začátku. Ministerstvo reagovalo nepřímo, prý se neděje nic, co by předem neavizovalo. Připomnělo, že osobní přítomnost maturantů ve školách je možná od 11. května.

Honza se ale s takovou reakcí nesmířil a dožadoval se odpovědi, prý je v ohrožení zdraví jeho rodiny. Přestřelka tak, zdá se, postupně gradovala. A nebyla jedinou, která se členům skupiny nezamlouvala.

Maturantka Lucie si jako astmatička postěžovala, že si nedokáže představit, jak zvládne v průběhu "zkoušky z dospělosti" sedět po tři hodiny v roušce a ještě se u toho navíc vyrovnávat s nervovým vypětím. Obává se tak, že její snažení skončí astmatickým záchvatem. Chtěla vědět, proč by maturitu nemohl nahradit průměr z tří posledních vysvědčení, jak se původně plánovalo. Odpovědí ministerstva údajně bylo "Děkujeme za Váš názor."

Rezort jsme s otázkou na spornou komunikaci kontaktovali, ten celý problém vidí úplně jinak. "Při prohlédnutí zpráv od maturantů, byste se hodně divili, co nám posílají. Přišla fotka nahatého zadku i vulgarity. Velice často také promažou naši konverzaci a nasdíli jen část, která je absolutně vytržena z kontextu," komentuje situaci tisková mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Vysvětlení měla i pro krátkou odpověď na příspěvěk maturantky s astmatem. "Když někdo napíše nějakou svoji myšlenku, nejčastěji právě jen poděkujeme za jejich názor," vysvětlila Lednová, že nešlo o zlý úmysl.

Diskutující ve skupině také mrzí, že se často dočkali reakce jen na část svých otázek. Na řadu zveřejněných dotazů se však ministerstvo skutečně snažilo přesně a pohotově odpovědět, u členů skupiny však naráželo svým zcela odlišným pohledem na celou záležitost.

"Kolega osobně odepisuje na všechny dotazy, které přijdou. Prakticky to nejde stíhat, ale on prý na ně reaguje rád, přestože mu pomalu dochází síly. Děláme co můžeme, odpovídáme co nejrychleji," dodala Lednová.

Skupina pak svůj boj ještě nevzdává, hromadně podepisují nové petice, jedna z nich například požaduje prominutí maturit a znovuotevření škol až v září. Domlouvají se také na koordinovaném postupu.

"Nechci se už snažit o žádné vyjednávání ani s jedním ministerstvem. Chtěl bych jen všechny poprosit o jednoduchou věc. Mohli bychom prosím všichni, co s tím nesouhlasíme, napsat nějakou ostrou (rozhodně ne sprostou) zprávu Ministerstvu školství? Chtěl bych jen, aby věděli, kolik občanů tím naštvali," zní jeden z nápadů.