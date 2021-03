Lidé před ministerstvo nosí květiny. Proč se tu muž zabil, se zatím neví

Ministerstvo zdravotnictví na Palackého náměstí. Policejní auta a sanitky, pod pytlem u vchodu do budovy leželo lidské tělo. Jakákoliv snaha o pomoc byla marná. "Muž utrpěl zranění neslučitelné se životem a na místě zemřel," uvedla k případu mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

K ministerstvu přijel koroner, do práce se dali kriminalisté. "Na místě zajistili zbraň, kterou spáchal sebevraždu," doplnila mluvčí policie Eva Kropáčová.

Na Palackého náměstí muž podle informací televize Nova přijel tramvají. Ušel přibližně třicet metrů a přímo před vchodem do budovy ministerstva vytáhl zbraň. Ránu zřejmě nikdo neslyšel, lidé si všimli až bezvládného ležícího těla.

Lidé nosí před ministerstvo zdravotnictví květiny a svíčky. A někteří se pouští i do spekulací, proč se neštěstí stalo právě na tomto místě. "Určitě si to místo nevybral náhodou. Bylo to demonstrativní. Já ho beru jako novodobého Palacha prostě," popsal jeden z kolemjdoucích.

Podle psychologů je evidentní, že muž chtěl ze světa odejít veřejně. Důvody ale mohly být různé. "Třeba tam mohl mít nějakou přítelkyni, kterou byl odmítán. Nebo mohl mít konflikt s některým ze zaměstnanců," uvedl psycholog Karel Humhal.

"Teď je ministerstvo zdravotnictví jednou z nejvytíženějších institucí. A udělat a spáchat to tam, vzkazuje nám, že chce, aby se o tom co nejvíce mluvilo," myslí si psycholog Tomáš Morávek.

Dopis na rozloučenou se na místě nenašel. Policie případ s největší pravděpodobností odloží.