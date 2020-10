Lidé zuří: Na testy čekáme v zimě a dešti. Covid možná nemáme, ale tady nastydneme!

Jeden z obyvatel Litoměřic, který si frontu u odběrového místa vystál hned dvakrát, popsal pro TN.cz svou zkušenost. "Kvůli výpadku systému lidé stáli v pondělí i přes tři hodiny v chladu 6 °C. V úterý už byla čekací doba zhruba hodinu, ale i tak je to poměrně dlouho. Ve středu čekající stáli venku na větru a dešti přes 40 minut," popsal.

Ve frontě stáli nejen dospělí, ale i děti. "Pokud zde čekali infikovaní se zvýšenou teplotou, na zdraví jim to určitě nepřidalo. Z mého pohledu je to hazardování se zdravím lidí," tvrdí Litoměřičan.

"Nedokážu si představit, jak chce ministr zdravotnictví otestovat přes 6 milionů lidí během čtrnácti dnů, když k takovým situacím dochází při 20 tisících odběrů denně. Nevím, jestli by nebylo lepší, kdybychom si všichni nakoupili zásoby a zalezli na čtrnáct dnů do postele. Bylo by to levnější a bez podobných rizik," zamyslel se nespokojený obyvatel severočeského města.

Že je situace u odběrného místa špatná, potvrdilo i vedení Nemocnice Litoměřice. Tvrdí ale, že dělá vše, co vzhledem ke svým kapacitám může.

"Vycházíme z dostupných možností naší nemocnice. Čekající jsme v rámci možností přemístili do našich prostor. Nemáme možnosti, které bychom mohli využít tak, abychom uspokojili všechny čekající u odběrového místa. Nemůžeme brát ohled jen na jednou skupinu, musíme s ohledem na chod nemocnice počítat i s dalšími pacienty, zaměstnanci a ostatními skupinami," vyjádřil se pro TN.cz Radek Lončák, výkonný ředitel nemocnice Litoměřice.

Nemocnice dle jeho slov ve středu přijala první opatření, díky kterým se většinu čekajících podařilo dostat pod střechu. Největší překážkou pro rychlé a efektivní řešení je podle Lončáka samotná kapacita špitálu a chybějící místo.

"Není to problematika, kterou bychom neřešili. Čekající jsme přemístili do prostor hlavního vchodu, který začneme dělit do ohraničených ploch. Dochází tam ke křížení pacientů i čekajících na odběr. To je právě ten největší problém, který musíme vyřešit, protože prostorové dispozice nemocnice nenabízí těch variant příliš. Věděli jsme, že to takhle bude," tvrdí výkonný ředitel nemocnice.

Lidé by však uvítali rychlejší a bezpečnější řešení. "Nejvíce by se omezilo šíření nákazy, kdyby se fronta na odběry přesunula od hlavního vstupu nemocnice. Nezlobte se na mě, ale do hospody si stoupnout nesmíme a jediným místem, kde jsou tutově pozitivní, budeme procházet? Nechápu. A to nemluvím o tom, když půjdu na test," rozčílila se na facebooku uživatelka Jarča.