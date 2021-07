Lidé volali po záchraně umírajícího čápěte. Je to příroda, řekli záchranáři

Ostrá výměna názorů proběhla mezi laickou veřejností a odborníky v souvislosti s čapí rodinkou hnízdící v Oseku na Rokycansku. Život opeřenců mohli lidé sledovat v přímém přenosu, místo roztomilých záběrů je však čekaly hororové scény. Čapí matka jedno z mláďat odmítla a rozhodla se jej usmrtit. Záchranáři se do toho odmítli vložit, neboť se podle nich jedná o přirozenou součást přírody, čímž vyvolali vlnu rozhořčení.

Kauza umírajícího čapího mláděte v Oseku na Rokycansku už několik dní otřásá sociálními sítěmi, naštvaní lidé se obrací i na redakci TN.cz. Přímý přenos života čapí rodiny, která hnízdí na místní základní škole, mohla veřejnost sledovat na YouTube.

Toho, že matka jedno z mláďat odmítá, si lidé všimli již zhruba před dvěma týdny. "Situace je zde naprosto katastrofální. Agresivní samice zde již více než týden brutálně napadá odrostlé mládě," upozornila na konci června jedna divačka.

Podle některých se samice zřejmě zranila, a proto se chovala agresivně. "Začala se chovat neadekvátně, nekrmila mladé, kteří byli na hnízdě čtyři. Čápice, zřejmě v domnění, že nebudou schopni krmit všechna mláďata, začala útočit na nejmenší, ale už vzrostlé a zdravé mládě a začala jím smýkat za krk, hlavičku po hnízdě," popsala situaci paní Naďa, která čápy pozoruje roky.

Lidé se podle ní mnohokrát obraceli na rokycanskou záchrannou stanici. "Vždy nám odpověděl pan Moulis, že odebrat mládě nelze, nemohou zasahovat nijak na hnízdě, protože by ohrozili i ostatní mláďata a že je to příroda a máme ji pouze pozorovat," posteskla si.

Na konci června nakonec čápě uhynulo, debata o postupu záchranářů ale pokračuje nadále.

Lidé se nechtějí smířit se zákony přírody

"Co se rozhodnutí a námi stanového postupu týká, v případě úhynu mláděte na hnízdě v Oseku se jednalo o zcela běžné selektivní opatření uskutečněné jedním z rodičů hnízdícího páru na základě přirozeného přírodního výběru s cílem odstranění nevhodného genetického materiálu," vysvětlil vedoucí plzeňské záchranné stanice Karel Makoň, který je specialistou v dané oblasti.

"Zejména čápi mají tato pravidla hodně přísně nastavena a celý jejich život včetně hnízdění je ve své podstatě jedním velkým bojem o přežití. Už jenom to, že dospívají ve třetím roce života, že jejich samotná cesta na daleká zimoviště a zpět, je pro zdravou populaci důležitým selektivním opatřením," pokračoval.

Vyvrátil tvrzení, že by se ze strany samice jednalo o týrání mláděte nebo následek psychické poruchy, kterou by trpěla. Mládě podle něj nebylo znevýhodněné v důsledku lidské činnosti (například zamotané do rybářského vlasce), ani ohroženo úhynem jednoho z rodičů.

"Vše, co se na hnízdě odehrálo, bylo a je čistě součástí přirozeného přírodního vývoje. Proto také nebyl nejmenší důvod do tohoto procesu jakkoliv zasahovat. Navíc obavy, že kvůli jednomu slabému mláděti z hnízda vyskočí mládě či mláďata zdravá, byly rovněž opodstatněné a více než oprávněné," dodal Makoň.

Český svaz ochránců přírody označil chování veřejnosti za hysterii, která komplikuje práci záchranných stanic. "Webkamery instalované u mnoha hnízd čápů bílých po celém Česku ukazují veřejnosti přírodu takovou, jaká je. Leč velká část sledující veřejnosti se s přírodními zákony nechce smířit. Požaduje, aby bylo proti nim bojováno," uvedl svaz.

"Stručně řečeno, posláním záchranných stanic není zasahovat do přírodních procesů, nýbrž řešit negativní důsledky lidské činnosti. Nejen u čápů bílých, ale i u mnoha dalších druhů se stává, že nejmladší, resp. nejslabší mládě rodiče zabíjejí. Stalo se tak i v tomto hnízdě," dodal.

U čápů běžná záležitost

Není to poprvé ani naposledy, kdy se čapí rodiče rozhodli usmrtit nejmladší z mláďat. Před několika týdny českou veřejnost u srdce zahřál příběh čápů v Mladých Bucích, kde samice uhynula na sloupu elektrického vedení a záchranáři samci pomáhali s krmením mláďat, aby na ně nezůstal sám.

I v tomto případě však došlo na selekci. "Jedno mládě, nejslabší a nejmenší, které mělo nejmenší šanci na přežití, vyhodil samec z hnízda, aby tak dal vyšší šanci na přežití třem silnějším mláďatům. Běžný postup, kterým ptáci zajišťují přežití těch nejsilnějších," informovala Česká společnost ornitologická.

Konec webkamery v Oseku

Vzhledem k událostem už veřejnost nebude mít možnost sledovat přímý přenos ze života čápů z Oseku. "Po zralé úvaze, dohodě s provozovatelem a hlavně tomu, co někteří z Vás předvedli, už nebude kamera nikdy zapnuta a po hnízdění čápů bude z hnízda odstraněna," uvedl Makoň.

Ke kauze se vyjádřil i Miroslav Bobek, ředitel pražské zoologické zahrady, která má stejnou zkušenost. "Podobný příběh jako ten, který nás před lety vedl k ukončení internetového přímého přenosu z pavilonu goril," prohlásil.

"Bohužel zejména nástup sociálních sítí dal silně zaznívat hlasům zcela nepoučených laiků "s názorem", kteří generují nesmyslné skandály. A těm, na rozdíl od technických potíží, s nimiž jsme se potýkali před lety, už dost dobře čelit nelze," konstatoval Bobek.

