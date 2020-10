Lockdown v Česku přehledně: Vše, co je zakázáno a co se ještě smí

Od čtvrtečního rána platí v Česku výrazné omezení pohybu. Lidé mohou do práce, na nákup, za rodinou nebo k lékaři. Povoleny jsou i procházky v přírodě nebo pobyt na chatě se členy domácnosti, jinak ve dvou lidech. Redakce TN.cz připravila přehled, co je zakázáno a co se ještě může.