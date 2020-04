Maláčová chce navýšit ošetřovné. Spočítejte si, o kolik budete brát víc

Navýšení navrhovala už před schválením balíčku Poslaneckou sněmovnou také opozice. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová chtěla, aby se výše ošetřovného zvedla ze stávajících 60 procent základu mzdy na 80 procent. "Musíme být solidární k lidem, pro které se stane ošetřovné jedinou formou jejich mzdy," uvedla.

Nyní chce ošetřovné zvýšit také Maláčová, podle které by to mohlo zabránit spirále exekucí a propadu rodin. "Chci navrhnout navýšení na 80 %, a to zpětně od 1. dubna. Větší peníze by rodinám přistály na účtech už v květnu. Koronavirus nesmí rodiny a samoživitele položit na lopatky," informovala na sociální síti ministryně.

O kolik budete brát na ošetřovném více v případě, že dojde k jeho zvýšení na 80 % ze základu mzdy, si můžete spočítat na kalkulačce webu peníze.cz:

Ministr školství Robert Plaga (ANO) ve středu informoval, že žáci prvního stupně by se měli do škol vrátit 25. května v případě, že se splní všechny bezpečnostní podmínky. Zároveň uvedl, že pokud rodiče své děti do školní skupiny umístí, neměli by mít nárok na ošetřovné.

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období. Ten se dále upravuje pomocé tří redukčních hranic. Například u hrubé mzdy 25 tisíc měsíčně dosahuje denní dávka 444 korun, u hrubé mzdy 45 tisíc zase 742 Kč.

V případě navýšení ošetřovného na 80 procent by se denní částka při hrubé mzdě 25 tisíc zvýšila na 592 korun, u hrubé mzdy 45 tisíc pak na 990 korun.

