Manévry kvůli ministru Pompeovi! Omezení čekají Prahu a Plzeň

Mike Pompeo měl původně do Česka přicestovat už v květnu u příležitosti 75. výročí konce války. Jeho dvoudenní návštěva proto začne v úterý v Plzni, kde si ministr zahraničí si připomene osvobození části Čech americkou armádou.

Potom se s českým protějškem Tomášem Petříčkem přesune do plzeňského pivovaru. Na programu je jednání o spolupráci zemí v oblasti obchodu a bezpečnosti. Obyvatelé Plzně se musejí připravit na řadu dopravních omezení.

Od 13:30 do 19:00 hodin budou uzavřeny ulice V Šipce a Americké, a to od křižovatky s ulicemi Jungmannova a Škropouva ke křižovate s Klatovskou třídou. Nebude tam možné ani parkovat, lidé se nedostanou ani na chodník v okolí památníku armády USA.

Pompeo by měl navštívit také Muzeum generála Pattona. Od 14:30 do 15:30 hodin se tak uzavře také ulice Pobřežní od ulice Jízdecká do její slepé části. Rovněž na ní platí zákaz parkování, řidiče nepustí ani do parkovacího domu Nové divadlo.

Změnami projde také provoz městské hromadné dopravy, jejich přehled najdete v galerii:

"Jsem hrdý na to, že si Mike Pompeo vybral k návštěvě právě Plzeň, která je tolik propojená s americkou historií. Plzeňané jsou vděční za možnost si osvobození připomínat a radují se ze setkání s veterány," uvedl plzeňský primátor Martin Baxa (ODS).

Ve středu Pompea čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem v Praze. Na pracovním obědě v Kramářově vile mají řešit zejména boj s koronavirem, kybernetickou bezpečnost a obchodní spolupráci. Odpolene společně navštíví prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě.

Ani hlavní město se kvůli pobytu ministra zahraničí USA nevyhne určitým omezením. Ta ale mají být pouze krátkodobá, většinou půjde o uzavření konkrétních křižovatek.



Na hladký průběh Pompeovy návštěvy dohlédnou také desítky policistů z Plzně a Prahy. Nechystají se však mimořádná bezpečnostní opatření, která doprovázela třeba návštěvu amerického prezidenta Baracka Obamy.

Pompeo zůstane v Česku do čtvrtečního rána. Potom se přesuna do Slovinska, Rakouska a cestu po střední Evropě zakončí v Polsku.