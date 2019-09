Chlapec (3) dostal tetanus a bojuje o život. Matka odmítla očkování

Maminka z Blanska měla odmítat očkovat svého synka. Tříletý nezbeda si do nosu střčil malou baterii, kvůli které musel na oddělení ORL. Odtamtud ho měli poslat domů s antibiotiky. Na to, že není očkovaný na tetanus, přišli až za pět minut dvanáct. Chlapec teď v nemocnici bojuje o život. Případem se zabývá krajská hygienická stanice.

Třiletý chlapeček z Blanska si měl strčit malou knoflíkovou baterii do nosu v polovině srpna. Matka s ním proto jela na pohotovost. "Podařila se vytáhnout až po dvou hodinách. Z místní pohotovosti, kde se to nepodařilo, jsme byli odesláni do okresní dětské nemocnice s tím, že baterie mu v nose už začala oxidovat a může mít poleptanou sliznici a poškozený nos," napsala maminka ve facebookové skupině zaměřené na alternativní léčbu nemocí. Dnes už příspěvek z facebooku smazala.

Na ambulanci Kliniky dětské ORL Fakultní nemocnice Brno dítě ošetřili, protitetanovou injekci mu ale nepodali, protože nikoho nenapadlo, že je dítě neočkované. Nasadili mu pouze antibiotika a poslali domů. Ve skupině, kde se matka svěřila se svým případěm, spekulovala, zda mu má antibiotika skutečně podávat, anebo má raději zvolit přírodní léčbu. "Jeden názor: nasadit léčbu dle lékařů. Druhý názor: nezatěžovat tělo další chemií," napsala.

Ať už mu antibiotika podávala, či ne, chlapci se výrazně přitížilo. Na začátku září skončil opět na dětském ORL v kritickém stavu. Tam měli zjistit, že není očkovaný proti tetanu. Vyšetření potvrdilo, že je nakažený tetanem, takže lékaři rozhodli o okamžité hospitalizaci na jednotce intenzivní péče.

I po třech týdnech chlapeček stále zůstává v nemocnici. Tuto informaci potvrdil i mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žáta. "Ano, potvrzuji, že je u nás hospitalizované dítě s tetanem," sdělil redakci TN.cz.

Podle informací TV Nova maminka nechtěla své dítě očkovat, protože měla strach z následků. Byla přesvědčená, že u ní očkování spustilo roztroušenou sklerózu. Redakce TN.cz oslovila i Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje, která případ rovněž potvrdila.

"Evidujeme hlášení onemocnění tetanem u neočkovaného dítěte, epidemiologické šetření v současné době stále probíhá a není ukončeno," uvedla pro TV Nova vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice Radka Boháčová. Dodala, že pokud je dítě řádně očkované, je před tetanem plně chráněno.

" V takovýchto případech postupujeme plně v souladu s legislativou ČR. Po zhodnocení důvodů odkladu či odmítání očkování zahajujeme s rodiči správní řízení a může jim být uložena sankce," napsala Boháčová.