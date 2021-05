Měly by podstoupit očkování i děti? Šonka řekl, jestli to má smysl

V nejbližších dnech by měli v Evropské unii schválit očkování pro děti, v jak velké míře by toho rodiče v Česku využili, ale není jasné. Předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka ve čtvrteční Snídani s Novou upozornil, že rodiče přistupují k očkování svých ratolestí obezřetněji, podle něj je ale vakcinace i u takto mladých lidí důležitá.

Děti od 16 let už by v Česku mohly první vakcíny od firmy Pfizer a BioNTech dostat 1. června a na řadu by nedlouho poté měli přijít i mladší školáci. Kvůli tomu, že studenti ale podle tabulek ministerstva zdravotnictví nejsou rizikovou skupinou, se mnoho rodičů zdráhá nechat své ratolesti očkovat.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů (SPL ČR) je ale vakcinace i u takto mladé skupiny lidí důležitá. "Určitě je očkování dětí na místě," upozornil Petr Šonka s tím, že pro děti představuje každá dávka vakcíny podobnou zátěž pro tělo jako u dospělého člověka.

"Rodiče k tomu přistupují obezřetněji, nejsem si jistý, jaký bude zájem o očkování," sdělil Šonka.

Ve vyšších věkových kategoriích podle něj zájem o očkování je. Zapojit se do něj navíc konečně mohlo zhruba 3600 praktiků, kteří už jsou lépe zásobení vakcínami, a mohou tak očkování nabízet pacientům přímo ve svých ordinacích.

Anketa Nechali byste své dítě očkovat proti onemocnění covid-19? Ano 29 9 hlasů Ne 71 22 hlasů Hlasovalo 31 lidí.

"Naočkovali jsme milion lidí za šest týdnů," řekl šéf SPL ČR. Toho, že by brzy měla zavřít velkoočkovací centra a veškerá vakcinace přejít na praktické lékaře, se nebojí. "Měli bychom to bez problémů zvládnout, naše kapacita je velká, ale je pravda, že není jasno v tom, jak to bude vypadat. Strategie zatím hotová není,“ svěřil se.

Ministerstvo zdravotnictví s lékaři prý kominikuje a tak Šonka věří, že brzy bude očkování proti covid-19 u praktických lékařů probíhat stejně samozřejmě, jako je tomu i u jiných vakcinací.